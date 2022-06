Germania, aumenta il salario minimo: sarà di 12 euro. In Italia ddl ancora fermo

Il parlamento tedesco ha scelto: il salario minimo passerà a 12 euro l’ora. La misura è stata approvata e in Germania dal primo ottobre circa 6,2 milioni di dipendenti vedranno adeguarsi i propri stipendi. Una norma fortemente voluta dal cancelliere Olaf Scholz, che aveva basato su quest’approvazione parte della campagna elettorale con cui poi ha vinto. Fino ad oggi il salario minimo è stato di 9,82 euro. Da luglio ci sarà un primo adeguamento, con un aumento fino a 10,45 euro. E infine la svolta di ottobre, con una retribuzione che salirà fino a quota 12. La prima legge sul salario minimo è stata istituita nel 2014, partendo da 8,50 euro l’ora e con una commissione di monitoraggio creata l’anno successivo.

Il provvedimento tedesco

All’interno della nuova norma, quindi, il salario minimo passa a 12 euro, ma non è l’unica cosa che cambia. Viene alzato da 450 a 520 euro il compenso del mini-job, mentre le pensioni aumenteranno del 6,1 per cento a est e del 5,3 a ovest. Si tratta comunque di una manovra che riguarda il salario unitario, ma alcuni settori hanno regole specifiche che parlano di cifre ancora più alte. Il personale degli ospiti, ad esempio, guadagna 15 euro l’ora, mentre il settore della pulizia degli edifici vede l’aumento da 11,55 a 13.

In Germania disoccupazione al 4,9 per cento

Mentre l’86 per cento della popolazione, secondo alcuni sondaggi, sono assolutamente favorevoli all’aumento del salario minimo, c’è anche chi critica la scelta del Bundestag. Il dibattito è stato serrato, ma il ministro del Lavoro e degli affari sociali, Hubertus Heil, non ha avuto dubbi: «Questo aumento a 12 euro dal primo ottobre per 6 milioni di persone, tra cui molte donne e lavoratori a est, è uno scatto di salario del 22%, probabilmente il più grande della loro vita, chi finora lavorando a tempo pieno riceveva un stipendio lordo di 1.700 euro al mese riceverà in futuro 2.100 euro. Un miglioramento sensibile nel portamonete che sarà utile alle persone in questi tempi». Il mercato del lavoro tedesco non ha subito grossi scossoni dalla pandemia: il tasso di disoccupazione è del 4,9 per cento.

In Italia il ddl Catalfo è fermo in Parlamento

La situazione italiana, invece, è tutt’altro che definita. A regolamentare la soglia minima dei salari dovrebbe essere il ddl Catalfo, che però risulta essere ancora fermo in Parlamento. La cifra prevista è di 9 euro lordi. Proprio questo è il nodo da sciogliere, tra chi è fermo a proposte del 2019 e chi si oppone strenuamente, come Lega e Forza Italia, ritenendo il salario troppo alto per il contesto italiano. E anche i sindacati si schierano contro, come si evince dalle parole, ad esempio, di Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl: «Non serve una legge sulla rappresentanza né sul salario minimo».