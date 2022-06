Germania-Italia, Donnarumma litiga con la giornalista Rai: cosa è successo

Brutta partita della nazionale italiana contro la Germania in Nations League: sconfitta per 5-2. E brutto anche post-partita, con il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma che ha litigato con la giornalista della Rai Tiziana Alla, “rea” di aver sottolineato il suo errore sulla rete del momentaneo 5-0 a favore dei tedeschi. Un errore, con i piedi, molto simile a quello già fatto dall’ex milanista in Champions League, in occasione del match tra il suo Paris Saint-Germain e il Real Madrid. La cosa è stata sottolineata da Alla e non è andata giù a Donnarumma.

Germania-Italia, Donnarumma: «Vado avanti a testa alta»

«Quello che colpisce, ma non voglio infierire con questo, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di errore quest’anno», a evidenziato Tiziana Alla. A questo punto, Donnarumma si è spazientito: «Con il Real Madrid? Ma per favore. Se ti riferisci a quell’episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma. Stasera sono io il capitano e mi prendo tutta la colpa per questa sconfitta. È tutta colpa di Donnarumma e va bene così . Se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamola». Il portiere azzurro ha poi sottolineato come tutti abbiano commesso errori in campo, compreso lui che sul 4 a 0 per la Germania poteva liberarsi del pallone, invece di esitare e regalare di fatto la rete degli avversari, segnata da Timo Werner: «Sono il capitano, mi prendo le mie colpe, ma vado avanti a testa alta, come ho sempre fatto».

Germania-Italia, Donnarumma: «Non va bene, analizzeremo tutto e ripartiremo»

«Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, adesso andiamo negli spogliatoi, ci guardiamo in faccia e ripartiamo per dimostrare che non siamo questi. Stasera ci è mancato tutto, forse c’era anche un po’ di stanchezza dopo cinque partite in 20 giorni a fine campionato, ma non vogliamo alibi», ha detto inoltre il portiere dell’Italia, nel corso dell’intervista appena terminata la gara. «Ci dispiace tanto per i tifosi, per quello che hanno visto. Non va bene, analizzeremo tutto e ripartiremo».