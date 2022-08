Germania, incidente a Legoland: 34 feriti di cui 2 gravi

Grave incidente a Legoland, il parco divertimenti a tema Lego che si trova in Germania. Due treni delle montagne russe si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri, il personale di soccorso e i Vigili del Fuoco. A quanto si apprende, uno dei due treni si è fermato bruscamente, mentre l’altro, alle sue spalle, ha continuato la sua corsa. Così, è avvenuto lo scontro, che avrebbe causato 34 feriti, di cui due gravi.

Incidente a Legoland, cosa è successo

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. A quanto si sa, il Dragon Fire stava procedendo per il percorso prestabilito per le montagne russe, quando il trenino si è fermato. Il trenino che stava subito dopo, invece, non si è fermato in tempo. Così è avvenuto l’incidente. Due persone sono gravi, mentre per le altre 32 ci sono solo lividi e abrasioni.

Purtroppo, non si tratta del primo caso. Solo la scorsa settimana una donna di 57 anni era deceduta in un altro parco divertimenti tedesco, a sud di Bonn questa volta, sempre su un trenino delle montagne russe. Secondo la procura, in quel caso la donna era scivolata dal sedile e il volo di 8 metri non le aveva lasciato scampo.

La struttura

Il parco divertimenti di Legoland, in Germania, è uno dei tre principali in Europa. Il parco si trova in Baviera, a circa 100 metri da Monaco, nel paese di Gunzburg. Gli altri centri sono in Danimarca, Inghilterra e c’è anche un parco acquatico a tema Lego a Gardaland.

Il parco di divertimenti è pensato per i bambini più piccoli. Oltre alle attrazioni di qualsiasi parco, la struttura ha 10 aree tematiche e una serie di riproduzioni di animali ed edifici realizzati con i mattoncini sia in scala che con le dimensioni reali in base al progetto. In più, c’è anche una sorta di fabbrica di mattoncini per i piccoli ospiti.