Germania, il governo avverte: in inverno rischio blackout negli impianti di riscaldamento

Il rischio blackout per gli impianti di riscaldamento in inverno in Germania sembra essere una minaccia concreta e anche il governo ha lanciato l’allarme per poter far fronte a questa emergenza.

L’allarme per il blackout del riscaldamento in Germania

A dare l’allarme ci ha pensato il capo della cancelleria Wolfgang Schmidt. Secondo il quotidiano tedesco Bild, in un meeting segreto tra Schmidt e i capi della cancelleria federale tedeschi sarebbero emerse preoccupazioni in merito alle esigue riserve di gas. Se queste ultime dovessero terminare, si rischierebbe il blackout per i sistemi di riscaldamento durante i mesi più freddi dell’anno.

Inoltre, se il flusso del gas venisse interrotto, migliaia di sistemi di riscaldamento casalinghi potrebbero avere malfunzionamenti e non assicurare protezione dal freddo ai cittadini tedeschi. In caso di malfunzionamenti, potrebbero volerci giorni prima che il guasto venisse riparato. Ciò potrebbe recare seri anni se si pensa che in Germania le temperature possono scendere fino a dieci o venti gradi sotto lo zero. Per questa ragione, il governo ha richiesto alle compagnie energetiche di inviare un preavviso ai cittadini di almeno 24 ore prima se si temono guasti, così da prevenire situazioni catastrofiche.

Una tassa per far fronte all’emergenza

Per riuscire a far fronte al blackout del riscaldamento in Germania, l’esecutivo sta pensando ad una nuova tassa per i cittadini. Infatti, le compagnie energetiche come Uniper sono state costrette ad acquistare il gas altrove. Questa è una conseguenza dei rapporti congelati tra Russia e Germania e dei problemi al gasdotto Nord Stream. Inevitabilmente, il prezzo del gas è diventato 5 volte più caro rispetto all’anno scorso per le compagnie energetiche.

Giovedì il governo ha votato per permettere alle società energetiche in difficoltà di trasferire costi aggiuntivi sulle bollette dei consumatori. In questo modo, sarebbero i cittadini a pagare di più e il prezzo delle bollette potrebbe lievitare. Sono comunque ancora in corso le discussioni sul tema, specialmente per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA sull’energia in questo momento di difficoltà.