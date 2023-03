Ucraina, ora Scholz ha capito che dalla guerra si può guadagnare

La Germania che inizialmente titubava, con il cancelliere Olaf Scholz sempre molto cauto nei confronti della Russia, seguendo la lezione della sua predecessora Angela Merkel, ha piano piano scoperto che dalla guerra si può anche approfittare. Così, ingoiato il rospo di Nord Stream sabotato da qualche alleato, ha fatto buon viso a cattivo gioco e la dipendenza dal gas russo è stata ridotta al lumicino. Il governo ha ingranato la marcia per la transizione verde, anche se per forza di cose la decarbonizzazione è al momento rallentata, e soprattutto, nonostante le sanzioni si siano trasformate in parte in un boomerang, con una crescita che quest’anno sarà di un paio di decimi di percentuale, meno di quella prevista a Mosca, c’è un settore in gran forma. Quello delle armi.

Lo Skyranger già in fase di test al fronte

Non è un caso ad esempio che lo Skyranger, la nuova super arma del colosso Rheinmetall, sia già in fase di test nelle zone di guerra in Ucraina. In teoria non doveva essere utilizzato sino al prossimo anno, ma i tempi sono stati anticipati, come ha rivelato Armin Papperger, ceo dell’azienda di Düsseldorf. Lo Skyranger è un sistema di difesa altamente mobile per proteggersi da attacchi aerei e da terra, dotato di moderni sensori di ricerca e tracciamento, che utilizza la tecnologia laser, armato con un cannone da 35 mm integrato e, secondo il produttore, quest’arma è la più potente al mondo di questo calibro, con 1200 colpi al minuto e una portata fino a tre chilometri. Tecnologia renana che dovrebbe servire anche contro i droni kamikaze utilizzati dalla Russia nel conflitto nell’ex repubblica sovietica.

La Rheinmetall progetta di produrre panzer direttamente in Ucraina

E non è ancora un caso che da qualche tempo a Berlino giri la voce che Rheinmetall abbia intenzione di aprire direttamente in Ucraina una fabbrica per la produzione di panzer, dato che al momento la Germania non può fare molto rispetto alle richieste di Kyiv, che prevedono complessivamente 700-800 cingolati di nuova generazione, mentre a livello europeo non ne sono disponibili che poche decine. Come ha affermato Papperger, il costo del nuovo impianto ucraino della Rheinmetall sarebbe di circa 200 milioni di euro e produrrebbe fino a 400 Panther all’anno. I colloqui con i vertici di Kyiv sono in corso e una decisione potrebbe arrivare a primavera avanzata, anche a seconda di come si evolverà il conflitto.

Il piano ha la benedizione bipartisan di governo e opposizione

A Düsseldorf prevedono comunque uno sviluppo sul lungo periodo e sulla necessità dell’Ucraina di potersi difendere durante e dopo la guerra. Rheinmetall ha ovviamente la benedizione del governo, dove accanto ai socialdemocratici di Scholz ci sono i più bellicosi verdi e liberali, e anche dell’opposizione cristianodemocratica, con Roderich Kiesewetter, membro della commissione per gli Affari esteri del Bundestag, che ha sottolineato come anche gli interessi tedeschi siano stati difesi contro l’aggressione russa in Ucraina proprio con l’appoggio ai progetti di Rheinmetall. Per Kiesewetter, ex colonnello della Bundeswehr, sarebbe molto meglio se l’Ucraina ricevesse armi moderne dal proprio Paese e non attraverso complicate campagne di scambi tra i vari partner europei.

Un colosso nato nel 1889 e rinato con la fine della Guerra fredda

Rheinmetall è la più grande azienda tedesca di armamenti. Con circa 29.500 dipendenti, circa la metà in Germania, e dall’inizio dell’invasione russa il valore dei suoi titoli in Borsa è più che raddoppiato. La società ha attualmente un valore di mercato di quasi 11 miliardi di euro ed è una delle poche aziende che ha già ricevuto un piccolo ordine dal fondo speciale da 100 miliardi di euro per le forze armate tedesche predisposto dal governo lo scorso anno dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Fondata nel 1889, la Rheinmetall è passata attraverso un paio di conflitti mondiali: durante la Seconda Guerra mondiale, dopo i bombardamenti sulla fabbrica di Düsseldorf, aprì stabilimenti nelle zone orientali del Paese e dell’attuale Polonia, come Guben e Breslavia. Dopo la fine del conflitto gli impianti furono in gran parte distrutti e quelli di Düsseldorf e Berlino Ovest passarono sotto il controllo degli alleati occidentali, mentre quelli nella Germania Est all’Unione Sovietica. Dopo il crollo del Reich e il divieto nella nuova Germania di produrre armi, Rheinmetall si dedicò alla produzione civile, dalle macchine da scrivere agli ascensori, prima di ritornare al tradizionale business alla fine degli Anni 50. Con la fine della Guerra fredda cominciò poi la vera rinascita che dal conflitto in Ucraina sta vivendo il suo momento d’oro.