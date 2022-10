Germania, il governo dà il via libera alla cannabis anche per uso ricreativo

La Germania sta per liberalizzare la cannabis anche per uso ricreativo. Con una direttiva in cui sono inserite le linee guida, il governo tedesco sta puntando a una proposta di legge da proporre e far votare al Parlamento in cui si punta a regolare consumi e produzione. L’idea è quella di depenalizzare l’uso personale ricreativo purché entro i 30 grammi. Una politica che passa da una prima approvazione, quella odierna arrivata dal gabinetto di Olaf Scholz. Un’apposita commissione ha ricevuto l’incarico nelle scorse settimane di mettere a punto il piano e già da qualche giorno la stampa tedesca aveva anticipato che sarebbe arrivato il via libera.

Cosa prevede il piano tedesco

Secondo quanto spiegato dalla stampa tedesca, quella del governo di Scholz sarà quasi una rivoluzione. Si parte dal fatto che i maggiorenni trovato con un massimo di 30 grammi di cannabis addosso non potranno essere puniti. Niente pene per il possesso e il consumo, ma neanche per la coltivazione: sarà data la possibilità a chi coltiva di mantenere fino a due piante di cannabis. Sarà regolamentata, invece, la vendita: regole severe e licenze apposite, senza poter vendere Thc ai minori di 21 anni. L’unico neo non ancora risolto dal governo riguarda la produzione. Per le norme europee, infatti, la Germania non potrà importare cannabis e dovrà produrre da sola il proprio intero fabbisogno.

Karl Lauterbach: «La politica sulle droghe va cambiata»

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach. «La politica sulle droghe va cambiata», spiega. «Il consumo della cannabis è aumentato. L’anno scorso 4 milioni di persone hanno fatto uso di cannabis in Germania. Nella fascia di età fra i 18 e i 24 anni a farne uso è il 25%». La strada per vedere la cannabis in appositi negozi e farmacie in tutto il Paese, però, sembra essere ancora lunga. Il documento preparato dal governo verrà sottoposto alla Commissione europea, che dovrà analizzare le linee guida e dare il proprio via libera. Solo dopo il sì dell’Unione Europea, quindi, il gabinetto di Scholz potrà presentare al proprio Parlamento una proposta di legge effettiva.