Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen

Paura lunedì 27 luglio a Leverkusen, nel Land del Nordreno Vestfalia vicino a Colonia. Intorno alle 9 e 30 si è verificata una esplosione in un impianto chimico. Al momento il bilancio parla di almeno 31 persone ferite e di due morti.

Die @Feuerwehr_Koeln befindet sich aktuell in einem Unterstützungseinsatz für die @Feuerwehr_Lev. Eine große Rauchsäule auf dem Gelände einer Müllverbrennungsanlage ist weithin sichtbar. Die Zuständigkeit liegt bei der Feuerwehr/Stadt Leverkusen. pic.twitter.com/lSr7jqlhqv — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Secondo il quotidiano Kölner Stadt-Anzeiger, l’esplosione è avvenuta nell’area industriale Chempark in un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi Currenta (resti di produzione, reagenti non miscibili, rifiuti contenenti fosforo, pesticidi, solventi e amianto). Si teme che le fiamme possano raggiungere altri stabilimenti e provocare nuove esplosioni. La protezione civile ha classificato l’evento “altamente pericoloso”. Per questo agli abitanti la stessa Chempark ha chiesto di tenere chiuse porte e finestre e non uscire. Non ci sono pericoli per la città di Colonia. Sono state chiuse inoltre le autostrade vicine al Chempark a causa del fumo che si sta dirigendo verso le città di Burscheid e Leichlingen.