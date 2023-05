Germania, esplosione in un grattacielo: feriti 10 pompieri e 2 poliziotti, 8 in pericolo di vita

Sarebbero almeno 12 i feriti, di cui 8 in pericolo di vita, tutti tra vigili del fuoco e poliziotti rimasti coinvolti nell’esplosione avvenuta in un grattacielo a Ratingen, vicino Dusseldorf in Germania. A raccontarlo è la Bild, che parla anche di come le forze dell’ordine avrebbero già arrestato un uomo di 57 anni, molto vicino agli ambienti «negazionisti del Coronavirus». Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe anche un cadavere che si trovava all’interno dell’appartamento. Si tratta, probabilmente, della madre dell’uomo.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in #Ratingen-West. Dort ist es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen sind verletzt, darunter auch Polizeibeamte. Weitere Infos folgen, sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben. Ihre #PolizeiME — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 11, 2023

La ricostruzione: l’esplosione appena aperta la porta di casa

Tutto sarebbe partito dalla chiamata di un residente, che ha allertato le forze dell’ordine. All’arrivo nell’appartamento dell’uomo, però, la deflagrazione, scaturita dall’apertura della porta. Il primo bilancio parla di 12 feriti, 10 vigili del fuoco e 2 poliziotti. Tra loro, 8 sarebbero in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione della Bild, la polizia ha poi trovato anche il cadavere della donna, mentre non è ancora chiaro se l’esplosione sia stata innescata da qualcuno o se ci fosse un ordigno agganciato alla porta d’ingresso. Alcuni testimoni, inoltre, hanno dichiarato di aver sentito pure degli spari. L’esplosione ha fatto scattare un incendio, subito sedato. La zona è stata poi isolata e sono stati schierati i tiratori scelti sui palazzi intorno alla scena del crimine.

#Ratingen +++ Auf den Dächern der Nachbar-Gebäude haben Scharfschützen der Polizei Stellung bezogen. pic.twitter.com/bmGlVitpIz — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) May 11, 2023

In mattinata la sparatoria alla Mercedes

Nel corso della mattinata, nel sudest della Germania, si è verificata invece una sparatoria in uno stabilimento della Mercedes. Arrestato un uomo di 53 anni che avrebbe sparato all’interno della sede dell’azienda, uccidendo una persona e ferendone un’altra.

