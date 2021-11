Covid, in Germania nuovo picco di contagi: oltre 65 mila casi

Continua a salire il numero dei positivi al Covid in Germania. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha registrato 65.371 nuovi contagi e 264 morti. Si tratta di un nuovo picco, dopo i 52.826 di ieri. L’indice settimanale è di 336,9 positivi su 100 mila abitanti. L’indice di ospedalizzazione è salito a 5,15 pazienti su 100 mila abitanti (ieri era 4,86) (I DATI GIMBE IN ITALIA).

Il Koch Institut: i casi Covid in Germania sono almeno il doppio di quelli registrati

Il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in un intervento a una videoconferenza a Dresda, ha lanciato un nuovo allarme, sottolineando che la “situazione di emergenza è molto seria” e sottolineando che il Natale per i tedeschi sarà “davvero terribile se non intraprendiamo qualcosa contro la tendenza attuale”. Wieler ha aggiunto che “le stime sono più che fosche” e che al Koch Institut “non siamo mai stati così preoccupati come adesso”, spiegando che “dietro le 50 mila infezioni registrate si nascondono almeno il doppio o il triplo dei numeri. C’è una grande emergenza nel nostro Paese e chi non la vede commette un grave errore”.

La Sassonia verso il lockdown

Per arginare il boom di contagi,iIl primo Land in cui si sta pensando ad un lockdown è quello della Sassonia, che nella regione ha raggiunto un indice settimanale di contagio di 761,4 casi su 100 mila abitanti e ha già comportato un sovraccarico delle terapie intensive. Secondo la Bild, ristoranti, hotel e negozi potrebbero chiudere fino al 15 dicembre. “Per combattere gli alti numeri dell’infezione, abbiamo bisogno di un frangiflutti fino al 15 dicembre”, ha affermato al tabloid il presidente del Land Michael Kretschmer.

Solo il 67% dei tedeschi si è vaccinato col ciclo completo

Resta bassa la quota di vaccinati col ciclo completo in Germania: solo il 67,7% della popolazione ha la protezione completa (in Italia l’84%), mentre il 71% ha fatto la prima dose. Quattro milioni di persone si sono sottoposte poi al booster, sul quale si cerca di accelerare, promuovendolo a partire da 5 mesi dalla seconda dose (invece di sei). Pesa certamente anche il vuoto di potere venutosi a creare dopo le elezioni di settembre che hanno aperto il post Merkel che sta impedendo di avviare azioni tempestive per politiche anti contagio. Finora il Bundestag tedesco ha approvato la nuova legge sulle protezione dalle infezioni proposta da Spd, Verdi e Liberali, i partiti del futuro governo del cosiddetto semaforo. In base a questa sarà introdotto fra l’altro il “3G” (green pass tedesco) sul posto di lavoro e sui mezzi di trasporto pubblico. Il testo è passato con 398 voti a favore, 254 contrari e 36 astensioni. Si ritiene a rischio l’approvazione domani nel Bundesrat, il senato federale.