Chi sono i Reichsbuerger, gli estremisti di destra arrestati in Germania

Pianificavano di attaccare il Bundestag e con un golpe rovesciare la Repubblica Federale per instaurare la monarchia e un nuovo Reich. Venticinque membri e sostenitori di un gruppo terroristico di estrema destra, il movimento Reichsbuerger, complottisti antisemiti vicini all’ideologia QAnon e no vax, sono stati arrestati nel corso di un blitz della polizia tedesca in tutta la Germania. Circa 3 mila agenti federali hanno perquisito 130 siti in 11 Land. Una persona è stata arrestata a Kitzbuehel in Austria, un’altra (pare un cittadino tedesco) a Perugia. Tra i fermati, secondo le agenzie di stampa di Mosca, ci sarebbe anche una cittadina russa, tale Vitaliya B. «La procura tedesca», ha chiarito Ria novosti, «ha sottolineato di non avere motivi per ritenere che funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori». La Tass riporta che secondo la Procura tedesca «i sospetti golpisti hanno contattato rappresentanti russi ma non hanno trovato sostegno».

Tra gli arrestati un sotto ufficiale, una giudice ed ex parlamentare dell’Afd e un principe

Secondo la procura tedesca, il “braccio militare” del gruppo comprende anche ex soldati e membri del commando delle forze speciali (KSK). Tra gli arrestati un sotto ufficiale noto no vax ma che non avrebbe precedenti legati all’estremismo. Il gruppo, secondo gli inquirenti, comprenderebbe anche una giudice di Berlino ed ex parlamentare dell’Afd, Birgit Malsack-Winkemann, e un principe, Heinrich XIII Reuss, arrestato a Francoforte.

Unter den festgenommenen Reichsbürgern laut GBA: Heinrich XIII. Prinz Reuss. pic.twitter.com/4sEWA5ziJ3 — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) December 7, 2022

Il gruppo teorizza il ritorno del Reich del 1871

I Reichsbuerger teorizzano il ritorno dei confini tedeschi all’impero del 1871 o al 1937. Per il movimento il governo non è che «un burattino nelle mani di potenze straniere» che «cospira contro il proprio popolo». Per questo, come scrive Die Welt, il gruppo non paga né tasse e né multe e considera la proprietà privata al di fuori della giurisdizione dello Stato. Allo stesso modo non riconoscono né la Costituzione né le leggi federali stampandosi autonomamente i documenti. Oggi questa galassia conta, secondo l’intelligence tedesca, circa 20 mila adepti, di cui 950 di estrema destra. La leader è Heiche Werding, ex Ambasciatore Generale Plenipotenziario del gruppo di cittadini del Reich “Popoli e Tribù della Germania Unita” sottogruppo sciolto nel marzo 2020 dal ministero dell’Interno.

La storia dei Reichsbuerger, dagli Anni 80 a oggi

Il movimento dei Cittadini del Reich, Reichsbuerger, e dei Selbstverwalter, nasce negli Anni 80 nella Germania Ovest, ma prende consistenza all’inizio degli anni 2000 dopo la riunificazione del Paese. Come scrive Stefano Grazioli (collaboratore di Tag43) nel libro Naziland (Paese edizioni), i punti cardine «sono quelli dell’esistenza del Reich tedesco, partendo dal fatto che la Costituzione di Weimar del 1919 non lo aveva abolito, e che la Bundesrepublik attuale non ha una carta costituzionale valida e in sostanza invece che di uno Stato a tutti gli effetti si tratta di un’organizzazione privata dalla quale si può ovviamente uscire. Reichsbürger e Selbstverwalter vivono insomma in un loro mondo, fra teorie del complotto e manie di persecuzione. Non sarebbe grave se accanto all’inusuale visione del mondo non si associassero ideologie estremiste e predisposizione alla violenza». Uno degli antesignani del movimento, continua Grazioli nel suo libro, «è stato Manfred Roeder, avvocato di Rudolf Hess, condannato diverse volte anche per terrorismo, che negli Anni 70 ha iniziato a propagare le teorie dell’esistenza del Reich che si sono consolidate nei decenni e ramificate su diverse direttrici: dalla Kommissarische Reichregierung, Governo commissario del Reich, fondato nel 1985 da Gerhard Günter Hebel, al Deutsches Kolleg, organizzazione creata nel 1994 su iniziativa del nazionalmarxista Reinhold Oberlercher e di Horst Mahler, altro avvocato con la passione iniziale del terrorismo di sinistra poi convertitosi a quello di destra. Il Freistaat Preußen, lo Stato libero di Prussia, prende forma nel 1995 a Verden, in Bassa Sassonia, e con lo stesso nome è affiancato da un’altra associazione con sede a Niederkrüchten, in Nordreno Vestfalia; tra la varia propaganda, pubblica un foglio antisemita intitolato la Voce del Reich sul quale scrivono anche Ursula Haverbeck e Rigolf Henning, volto conosciuto di Republikaner e Npd».

Tra governi in esilio e finti Stati indipendenti

Negli ultimi 20 anni, continua la ricostruzione di Grazioli, «si moltiplicano in tutta la Germania i gruppi che trovano anche in internet la piattaforma ideale per la promozione delle idee del Reich: primo su tutti il Governo in esilio del Reich tedesco (Exilregierung Deutsches Reich), creato ad Hannover nel 2004 e cresciuto intorno a Norbert Schittke, ex membro dei Republikaner con un debole per l’ufologia e la credenza negli Aldebarani. Numerosi poi i tentativi di creare Stati indipendenti, micronazioni come quelli del Fürstentum nel 2009, della Republik Freies Deutschland nel 2012 o del Königreich Deutschlands, fondato sempre nel 2012 a Wittenberg, in Sassonia Anhalt, da Robert Fitzek, proprietario di un negozio di esoterismo e autoproclamatosi imperatore di Germania. Conseguenze gravi hanno avuto invece scontri tra Reichsbürger e le forze dell’ordine, come quando nel 2016 un poliziotto viene ammazzato a Georgensmünd, in Baviera, durante una perquisizione a casa del cittadino del Reich Wolfgang Plan, condannato successivamente all’ergastolo. Nel 2020 viene bandita per la prima volta dal Bundesverassungschutz, un’organizzazione di Cittadini del Reich, la Geeinte Deutsche Völker und Stämme (Gdvust, Popoli e stirpi tedesche unite), nata nel 2016 a Berlino e sviluppatasi con la sua filiale a Osnabrück grazie anche ad Heike Werding, nota Papierterroristin, ossia terrorista cartacea, per la tattica di intasare gli uffici amministrativi con lettere e mail con lo scopo di paralizzarne l’attività». E ora considerata la leader del gruppo.