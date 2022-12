Germania, attacco con coltello: due ragazze ferite gravemente vicino a scuola

Paura vicino ad una scuola di Illerkirchberg, Germania, dove nella mattinata di lunedì 5 dicembre 2022 ha avuto luogo un attacco con coltello da parte di un uomo. Due adolescenti di 13 e 14 anni sono rimaste gravemente ferite e le forze dell’ordine hanno già arrestato un sospetto.

Attacco con coltello in una scuola in Germania

Secondo quanto ricostruito dai media locali, le due ragazze si stavano recando a scuola come ogni mattina quando, intorno alle 7:30, sono state accoltellate. Il paese in cui si sono verificati i fatti si trova a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg, fra Stoccarda e Monaco di Baviera. Immediato l’allarme alle autorità e ai soccorsi, che hanno medicato le due studentesse per poi trasferirle d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Nel mentre, il responsabile dell’attacco è fuggito e si è rifugiato in un edificio residenziale dove, poco dopo, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine. Wolfgang Jürgens, portavoce della Polizia di Ulm, ha riferito che le tre persone presenti nell’abitazione in cui si è recato sono state arrestate. Per giungere a ciò è stata messa in campo una task force che ha circondato il palazzo, istituito blocchi stradali e sorvolato l’area con l’utilizzo di droni.

Indagini in corso

Il dipartimento investigativo criminale sta indagando a pieno ritmo per chiarire la dinamica dell’accaduto e le ragioni del gesto, per il momento ignote. Non è infatti ancora stata stabilita l’esistenza di un collegamento tra l’indagato e le due ragazze. Con il completamento dell’operazione e il fermo del sospettato, ha concluso Jürgens, non vi è più alcun pericolo per la popolazione.

Il sindaco Markus Häußler ha così commentato l’accaduto: «In questo momento siamo tutti sotto shock. Stiamo solo aspettando di vedere cosa mostreranno le ulteriori indagini della polizia». Intanto un team di addetti è al lavoro per prendersi cura dei parenti delle due studentesse e dei loro compagni.