Germana Schena, chi è la (terza) moglie di Fausto Leali

Fausto Leali, uno degli artisti italiani più noti e riconoscibili (il suo graffiato è un vero e proprio marchio di fabbrica) è stato sposato per un totale di tre volte nel corso della sua vita. Dopo due matrimoni fallimentari, il cantante è riuscito a trovare il vero amore al fianco di quella che oggi la sua attuale moglie, Germana Schena. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Germana Schena

Della terza moglie di Leali si sa che di lavoro fa la corista: è stato proprio l’amore per la musica a legarla all’interprete di Mi manchi, che ha conosciuto nella cornice di uno dei suoi spettacoli. A raccontare qualche curiosità in più sulla moglie è stato lo stesso Fausto Leali, in occasione di una recente intervista concessa nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ecco le dichiarazioni dell’artista a riguardo: «Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo, io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?».

Il matrimonio di cui ha parlato Leali i due l’hanno celebrato nel 2014, mentre il precedente sposalizio a cui ha fatto riferimento è quello con Claudia Cocomello, da cui ha avuto due figli. La prima moglie invece è Milena Cantù, con cui Leali è stato sposato dal 1968 al 1983.

I profili social e le curiosità su di lei

Fra la donna e il marito passano ben 29 anni, anche se questa differenza d’età importante non ha certo impedito ai due di viversi una storia d’amore romantica e travolgente. Schena dimostra quotidianamente il suo affetto profondo nei confronti del marito anche via social, dove è molto seguita (il profilo Instagram è @germanaschena.leali) e dove condivide spesso scatti romantici insieme a lui. Come riporta Vanity Fair, l’artista aveva notato quella che sarebbe stata la sua terza moglie già negli anni Novanta, quando Schena si esibiva in alcuni locali di Foggia. I due si sono poi sposati a Villa Cridelli, a Manfredonia: tra gli ospiti delle loro nozze anche Luisa Corna, Fabio Testi e Riccardo Fogli.