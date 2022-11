Geri Halliwell, laurea honoris causa a 50 anni: «L’istruzione è un superpotere»

«È un grande privilegio ricevere questo premio onorario dalla Sheffield Hallam University. Credo sinceramente che l’istruzione sia un superpotere, che sostiene i giovani con la fiducia, la prospettiva e l’esperienza per perseguire i propri obiettivi e sogni di vita». Così Geri Halliwell commenta dal pulpito la laurea honoris causa ricevuta a 50 anni. L’ex Spice Girl ne ha fatta di strada da quando ballava e cantava con le amiche – tra cui anche Victoria Beckham – sui palchi di tutto il mondo.

Geri Halliwell, laurea honoris causa: il discorso

La Sheffield Hallam University ha dato l’importante riconoscimento al dottorato a Geri per il suo impegno civile. Infatti, l’ex cantante negli ultimi 25 anni ha fatto di tutto per aiutare donne e bambini in difficoltà, oltre a sostenere il diritto allo studio in tutto il mondo. Tra i suoi vari ruoli: vice di Breast Cancer Care; ambasciatore inaugurale della Royal Commonwealth Society; ambasciatrice di The Prince’s Trust and Childline e delle Nazioni Unite per le donne per 10 anni.

Da qui, il riconoscimento per i suoi successi filantropici per una donna che non hai mai smesso di essere sotto i riflettori, almeno quelli inglesi. Nel 2005 ha sposato Christian Horner, direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull Racing. Ha avuto anche una relazione con lo sceneggiatore Sacha Gervasi, da cui ha avuto una figlia Bluebell Madonna.

Cosa ha detto

Per i suoi 50 anni, la donna aveva organizzato una reunion delle Spice Girl, con assente Mel. B. «Credo sinceramente che l’istruzione sia un superpotere: siamo macchine per imparare e io sto ancora imparando. Ma ho sempre dato valore alla mia istruzione e al mio amore per la lettura, la narrazione e le parole. Ho sempre avuto la mia istruzione su cui appoggiarmi. L’istruzione è potere» ha spiegato nel suo discorso.

Poi, ha fatto i complimenti all’università per il suo ruolo nell’inclusione.