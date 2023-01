Gerard Piquè e Clara Chia Marti escono allo scoperto: la prima foto insieme

Gerard Piquè e Clara Chia Marti escono allo scoperto. L’ex calciatore ha pubblicato la prima foto ufficiale con la nuova compagna con cui avrebbe tradito Shakira.

Gerard Piquè e Clara Chia Marti: la prima foto insieme

Dopo quasi due settimane con i riflettori puntati addosso, i due hanno deciso di non nascondersi più. Il dirigente sportivo ed ex giocatore spagnolo ha infatti pubblicato il primo scatto insieme alla modella. Sono trascorsi ormai sette mesi dalla separazione con la cantante, dopo più di dodici anni insieme. I due avevano annunciato così su instagram la loro separazione: «Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. In questo momento chiediamo privacy per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità. Grazie in anticipo per la comprensione e il rispetto». Secondo i più, la pubblicazione della foto sarebbe una vendetta per cercare di far zittire i pettegolezzi in seguito alla pubblicazione della canzone di Shakira lo scorso 12 gennaio.

La canzone di Shakira contro l’ex compagno e la nuova compagna

In quella data, la cantante ha infatti pubblicato una canzone contro l’ex compagno e padre dei suoi due figli. Il titolo della canzone è Music Session #53, in cui canta espliciti riferimenti alla loro storia: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio». In poche ore la canzone è diventata virale, e l’ex calciatore non è rimasto con le mani in mano. Infatti è arrivato a lavoro con una Twingo e la canzone di Shakira a tutto volume. Inoltre ha avviato una collaborazione con Casio, affermando che «Questo orologio è per la vita»· Piqué ha già presentato la nuova fidanzata Clara Chia Marti, modella 23enne di Barcellona, ai genitori, avendo trascorso insieme il Natale.