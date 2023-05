David di Donatello, Geppi Cucciari e lo sketch su Mattarella al Quirinale

Geppi Cucciari show al Quirinale oggi per la presentazione dei candidati al David di Donatello. Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in prima fila che a stento è riuscito a mantenere l’aplomb istituzionale. «È sempre un onore essere qui, in questa modesta magione, ampio cortile, bello luminoso, discreta armocromia», ha detto l’attrice conduttrice sarda. E soprattutto «libero tra cinque anni». a conti fatti, ha sottolineato Cucciari, Mattarella ha visto in «otto anni, sei governi, cinque presidenti del Consiglio, 180 giri di consultazioni» mantenendo «una sola espressione: quella, bravo la tenga», ha aggiunto indicando il capo dello Stato.

Geppi Cucciari e la battuta sui cantieri e sul PNRR

Lei, ha continuato Cucciari, «fa più giri dei Maneskin: sabato era a Londra per l’incoronazione di re Carlo che tra l’altro è un ottimo spot per la nostra Repubblica, l’altro ieri Gianni Morandi al Senato, oggi qui con me: una discesa inarrestabile. Di questo passo domani pomeriggio mi inaugura una bocciofila a Ladispoli con Mastrota». Sempre rivolta al presidente della Repubblica ha ricordato: «Bello ritrovarla dopo due anni in questo incarico che lei ha riaccettato con grandissimo entusiasmo. Lei oggi poteva essere un uomo libero, un pensionato come tutti. Poteva essere a giocare a bocce, a guardare in cantieri come tutti i pensionati con le mani dietro la schiena commentando anche il ritardo nelle consegne. Si era anche portato avanti con il PNRR per avere un sacco di cantieri da osservare e invece niente». E visto che è ancora al lavoro «invece di andare al cinema ha fatto venire tutto il cinema qua».