Geppi Cucciari: età, ex marito e biografia della comica sarda

Geppi Cucciari è una nota comica e conduttrice italiana, diventata famosa soprattutto per la sua partecipazioni allo show televisivo Zelig. Ma non tutti sanno com’è arrivata la sua fama e alcuni dettagli sulla sua vita privata. Scopriamoli insieme.

Geppi Cucciari: vita privata ed ex marito

Geppi Cucciari, all’anagrafe Maria Giuseppina Cucciari, è nata a Cagliari il 18 agosto 1973 sotto il segno del leone. La famosa comica sarda ha sposato il giornalista e fondatore del mensile Terra Luca Bonaccorsi nel 2012, per poi concludere il matrimonio nel 2016. La loro separazione è stata molto discussa, per il presunto stalking della conduttrice nei confronti del marito. La Cucciari non ha mai risposto a nessuna di queste provocazioni, lasciando un velo di mistero attorno a questa vicenda. La donna non ha figli e al momento non si sa molto sulla sua vita privata. Infatti, la conduttrice è molto riservata e preferisce non far far trapelare molto sulla sfera più intima.

Geppi Cucciari: biografia e carriera

Geppi Cucciari entra a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole e nel 2001 nel cast artistico di Zelig. Nel 2002 conduce stabilmente il programma Pinocchio su Radio Deejay e, nello stesso anno, partecipa al programma Shorty and Spotty su Happy Channel. Nel corso degli anni entra nel cast di numerosi programmi televisivi, tra cui Le invasioni barbariche, MTV Comedy Lab, Zelig Circus, Italia’s Got Talent, Geppi Hour e Victor Victoria.

Nel 2012 partecipa come ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo su Rai Uno condotto da Gianni Morandi. In seguito viene premiata al 52º Premio regia televisiva come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno. Dall’ottobre 2014 è stata impegnata, nel ruolo di Morticia Addams, nel musical La Famiglia Addams. Nel 2016 ha partecipato alla conduzione delle Iene insieme a Miriam Leone, Fabio Volo, Pif e Nadia Toffa. Il 24 gennaio 2023 figura tra i partecipanti alla terza puntata di Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi.