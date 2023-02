Georgina Rodriguez star dei social: quanto costa un suo post su Instagram

La rivista Look ha fatto sapere ai propri lettori i guadagni dell’influencer e modella Georgina Rodriguez, la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. Sui social la bella Georgina guadagna milioni con semplici post e storie, toccando cifre pazzesche. Stando alle informazioni riportate dalla rivista l’ultimo contratto firmato dalla modella arriverebbe a circa 400mila euro.

Georgina Rodriguez: quanto guadagna grazie ai social

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez è riuscita a costruire un vero e proprio business grazie alla sua presenza sui social. Infatti, «Lady Ronaldo» riesce a guadagnare delle cifre stellari che hanno attirato l’interesse di riviste e magazine. A fare i conti in tasca alla compagna del giocatore numero 7 dell’Al Nassr è stata la rivista «Look». Secondo i dati raccolti, l’influencer ha un listino spaziale quando si tratta di legare il suo nome a qualche azienda. Stando alle informazioni fornite dalla rivista una semplice storia postata da lei su Instagram varrebbe un somma di 12mila euro.

Prezziario diverso invece per avere un post con merce sponsorizzata con tanto di tag del marchio che verrebbe a costare ben 60mila. La somma aumenta e raggiunge i 100 mila euro per una diretta video in cui sponsorizza i prodotti dell’azienda. La rivista fa sapere anche che l’ultimo contratto firmato dalla modella con il marchio di moda Elisabetta Franchi supererebbe i 400mila euro.

I numeri della compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è diventata nel tempo un’influencer di successo e imprenditrice esperta, visto che sul social Instagram conta più di 36 milioni di follower. Un esercito di seguaci, che segue costantemente Georgina e la sua vita privata.

Grazie a questi numeri e ai guadagni ottenuti con le sponsorizzazioni, recentemente la Rodriguez ha regalato un’auto costosissima al compagno Cristiano Ronaldo. Si tratta di una Cadillac Escalade, regalo per il suo 37esimo compleanno che ha lasciato a bocca aperta anche il calciatore dell’Al-Nassr.