Weah, scandalo in Liberia per le rivelazioni “indecenti” sulla First Lady

Scandalo in Liberia. Ed è tutta colpa di un libro. La furia del presidente George Weah si è infatti abbattuta su Isaac Vah Tukpah, coautore con il professore statunitense Emmanuel Clarke della biografia George Weah: The Dream, The Legend, The Rise to Power.

L’ex calciatore del Milan, Pallone d’oro nel 1995 e 43esimo nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista World Soccer, dal 2018 a capo dello Stato avrebbe impedito a Vah Tukpah, altro assistente di Alexander B. Cummings Jr, leader del partito di opposizione Alternative National Congress, di lasciare il Paese per non meglio specificate ragioni di sicurezza. Solo in un secondo momento il ministero dell’Informazione di Monrovia ha chiarito che lo scrittore «non è ricercato» ed è «libero di vivere o viaggiare fuori dalla Liberia».

Le indiscrezioni di Weah sulle abitudini sessuali della moglie

Il polverone si è alzato a causa di alcune indiscrezioni contenute nel libro, realizzato attraverso le interviste ad almeno 180 conoscenti di Weah, circa le abitudini sessuali della First Lady Clar Marie Duncan Weah. Il presidente liberiano avrebbe infatti rivelato allo scrittore che decise di sposarla nel 1993 anche per le sue performance tra le lenzuola. Dettagli piccanti e poco rispettosi della privacy della consorte che hanno fatto infuriare le femministe che accusano l’ex calciatore di maschilismo e sessismo. Dal canto suo la signora Weah, cittadina statunitense di origini giamaicane donna d’affari, filantropa e avvocatessa, ha preferito non commentare.

L’autore del libro è stato licenziato

Ma non è tutto perché la polemica si è allargata a macchia d’olio. Nel mirino è finito il tentativo del potere di insabbiare i propri segreti sessuali. Per questo il ministero ha dovuto chiarire che lo scrittore al momento è comunque libero di lasciare la Liberia. Libero sì, ma senza un lavoro. Già, perché Van Tukpah è stato licenziato da Cummings che ha cavalcato lo scandalo per puntare il dito contro il presidente.