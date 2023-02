George Washington, scoperta una lettera che rivela problemi finanziari

George Washington, primo presidente della storia americana, ha avuto problemi finanziari. A rivelarlo una lettera scritta di suo pugno risalente al 1787, pochi mesi prima di firmare la Costituzione statunitense. Nell’epistola, finora sconosciuta, si fa menzione di un terreno in vendita per raccogliere fondi per rimpinguare le casse personali. La missiva andrà all’asta da Raab Collection con base di 50 mila dollari. «Il documento ci offre uno sguardo diverso su un uomo spesso dipinto in termini mitici», ha detto il presidente della casa d’aste Nathan Raab. «Invece aveva molti dei nostri comuni problemi».

Nella sua lettera George Washington intende vendere uno dei suoi tanti terreni

La missiva, finora nascosta in una collezione privata nel West Virginia, Washington scrive all’amico Israel Shreve, un colonnello in pensione che aveva combattuto per l’indipendenza americana nelle battaglie di Valley Forge e Germantown. Nella lettera, il futuro primo presidente Usa, risponde alla richiesta di acquisto di un suo terreno di 660 ettari situato sullo Youghiogheny, fiume della Pennsylvania occidentale, tramite l’utilizzo di una forma di credito riservata ai veterani militari. In particolare, Washington pretendeva che la transazione fosse effettuata esclusivamente in contanti. «Ti chiedo di versare un quarto della somma», si specifica nella lettera. «Gli altri tre anche in rate annuali, con gli interessi».

Grazie ad altre lettere, si sa che l’affare con Shreve si concluse solo otto anni dopo con la vendita dell’intero terreno per circa 4 mila dollari. I due infatti restarono in contatto fino alla morte che, curiosamente, colse entrambi il 14 dicembre 1799 seppur in luoghi distanti. Secondo gli archivi nazionali, Washington possedeva poco più di 28 mila ettari di terra in sette Stati diversi, dove lavoravano centinaia di schiavi. Raab Collection ha confermato che la lettera risale al 1787, precisamente pochi mesi prima di uno dei più importanti eventi della storia americana. Nel maggio di quell’anno, infatti, Washington giunse a Filadelfia come presidente della Convenzione che approvò la costituzione americana, ancora oggi in vigore. Due anni dopo invece, nell’aprile 1789, divenne primo presidente, incarico che mantenne fino al 1797, quando gli succedette John Adams.