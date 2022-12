George Clooney rivela: «Trattato come oggetto sessuale a inizio carriera»

«Onestamente mi sono sentito usato e reso un oggetto. Mi davano schiaffi sul sedere durante le riprese di Roseanne». Così George Clooney rivela come veniva trattato agli inizi della sua carriera, come un oggetto sessuale. L’occasione è una recente intervista al Washington Post. «Avrei dovuto farmi valere di più» commenta, ripensando a quei momenti.

George Clooney, la confessione scioccante al Washington Post: considerato oggetto sessuale

Anche George Clooney, come Bono Vox degli U2, ha ricevuto il premio Kennedy Center Honors, che premia personaggi famosi americani che hanno dato il loro contributo alla cultura. Con loro, hanno ricevuto il premio alla presenza del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden Amy Grant, Gladys Knight e Tania León.

«Ho scelto di passare più tempo con mia moglie Amal e i miei figli, che sono ancora piccoli. Io e Amal ci siamo trovati spesso a fare discorsi sull’età ultimamente. Io alla fine ho già 61 anni. Tra vent’anni tante delle cose che faccio adesso non saranno possibili» ha spiegato Clooney durante l’intervista.

Cosa ha detto l’attore

In più, l’attore ha fatto sapere che ora vuole dedicarsi più alla carriera da attore che a quella da regista, perché quest’ultima gli negherebbe molto tempo. George vorrebbe passare questo tempo con la sua famiglia. «Avere dei ruoli nei film è un lavoro molto più facile piuttosto che dirigerli. In questo modo potrò trascorrere molto più tempo con la mia famiglia» conclude.

«Sai, ho 61 anni, posso ancora fare molte delle cose che facevo, ma tra vent’anni avrò 81 anni e le cose saranno diverse… Questi sono anni buoni, i prossimi 20 o 25 anni… Assicuriamoci che vivremo in modo diverso» racconta di aver detto alla moglie Amal. Per questo, ora per Clooney, che ha anche una partecipazione importante in Lavazza, è tempo di godersi un po’ di riposo.