Geolier, il monologo alle Iene: «Ora Napoli vuole vincere»

Il rapper Geolier ha commosso tutti con il suo monologo in napoletano recitato durante la trasmissione televisiva Le Iene.

Massimo rispetto per chi non si mette scuorno di andare in televisione e parlare in napoletano

🙌💙🌋

Hai arruvutato, Geolier @redazioneiene pic.twitter.com/ko5CWrdaGt — Anna Trieste (@annatrieste) January 25, 2023

Il discorso di Geolier in televisione

Geolier ha deciso di fare un monologo a Le Iene. Le sue parole sono state: «Per tante persone è strano vedere un napoletano e Napoli vincere. Ma io le capisco, perché pure per me è strano. Solitamente ci diciamo che dobbiamo lottare ogni giorno per resistere, e per andare avanti nonostante tutto. Massimo Troisi parlava spesso degli stereotipi di Napoli. Però non distruggeva quelli negativi, ma estremizzava quelli positivi. E alla fine faceva vedere che pure quelli erano un’invenzione di chi voleva che Napoli fosse solo una caricatura. A me sembra che andiamo bene solo se siamo una storia già scritta, nel bene e nel male. Lo capii quando ero bambino: questa narrazione l’avremmo cambiata solo iniziando a vincere. Sono profonde le differenze tra Nord e Sud. Anzi, per una volta diciamo tra Sud e Nord. Non per creare divisioni, anche perché io, con la musica, voglio parlare a tutti. Però alcuni pensano che questa disparità non sia più un tema importante. Il degrado è dappertutto, è vero, ed è pure vero che non è una gara a chi sta peggio. Ma non dobbiamo fare finta che sia tutto risolto».

Geolier ha continuato: «Il Sud è destinato a restare per sempre una carta sporca? Il vero razzismo è l’indifferenza. Quando è uscito il mio disco è andato primo nella classifica mondiale. Voglio solo farvi capire quanto sono contento di essere diventato un modello della Napoli vincente. Ma che significa vincere? Per me vincere è fare un monologo, che vede tutta l’Italia, nella lingua di Basile, Eduardo, Totò e Pino Daniele, e anche di Geolier. Adesso Napoli e i napoletani si vogliono affermare per il loro talento e la loro forza. E se a qualcuno non sta bene, se qualcuno ci vede un problema, il problema sapete dove sta? Allo specchio».

Il nuovo album dell’artista

Emanuele Palumbo, Geolier in arte, ha raggiunto il primo posto in classifica con il suo ultimo album «Il coraggio dei bambini». Il cantante è all’apice del successo per questa ragione è stato invitato anche come ospite alla trasmissione televisiva «Le Iene».

Sfruttando quest’occasione, il rapper ha deciso di parlare di Napoli e dei napoletani, evidenziando pregiudizi e disuguaglianze che spesso colpiscono i suoi concittadini.