Gentiloni: per le infrastrutture europee servono 3.000 miliardi all’anno

«Secondo le nostre ultime stime per raggiungere gli obiettivi Ue 2030 di riduzione delle emissioni serviranno 400 miliardi di euro di investimenti addizionali su trasporti e infrastrutture ogni anno». Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo alla conferenza internazionale D20-Ltic, organizzata da Cdp sul tema degli investimenti di lungo periodo. «Addizionali significa che gli investimenti totali necessari assommano a circa 3.000 miliardi di euro ogni anno» ha spiegato Gentiloni.

Serve mobilitare i privati

«Per questo mobilitare anche i privati è cruciale se si vogliono raggiungere questi obiettivi» ha aggiunto Gentiloni. E in questo ambito «un ruolo strategico» spetta a fondi sovrani di investimento e alle banche pubbliche «come Cassa Depositi e Prestiti» ha chiosato l’ex premier.

Spazio alla green economy

«In poche parole: la nostra strategia è finanziare l’economia verde e rendere verde la finanza» ha aggiunto Gentiloni. L’Europa può dare il buon esempio sulle politiche green «ma rappresenta solo il 7% delle emissioni globali e raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi è uno sforzo globale. In questo ambito, la conferenza sul clima Cop26 di Glasgow sarà il momento della verità. Questo deve essere il decennio in cui onoriamo i nostri obiettivi globali. La sfida è impegnativa ma sono fiducioso potranno essere raggiunti» ha aggiunto Gentiloni.

Il nuovo patto di stabilità

«Il Patto di stabilità e di crescita andrà rivisto in maniera tale da garantire che nei prossimi anni gli investimenti necessari alla transizione verde e digitale proseguano ai livelli necessari» ha aggiunto ancora Gentiloni. «La revisione della governance economica in Europa», su cui a breve si aprirà la discussione «sarà condotta anche con l’obiettivo di preservare, nei prossimi anni, il livello di investimenti su transizione green e digitale. Lasciatemelo dire in modo chiaro: non possiamo ripetere l’esperienza delle crisi precedenti quando gli investimenti sono scesi fino a zero netto, sarebbe impossibile dati i nostri obiettivi» ha concluso l’eurocommissario.