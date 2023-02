Genova, il ristorante stellato The Cook chiuso per carenze igieniche

Il ristorante stellato nel centro storico di Genova, The Cook, è stato chiuso in seguito ad un controllo della Asl che ha riscontrato problemi legati alle condizioni igieniche e alla presenza di blatte. La vicenda è stata commentato sulle pagine del Secolo XIX dallo chef del ristorante Ivano Ricchebono.

Chiuso il ristorante stellato The Cook di Genova

«Ne hanno trovata una – ha detto lo chef riferendosi alle blatte -. Stavamo finendo il servizio di pranzo, era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie. È la prima volta che ci succede una cosa del genere in tanti anni di lavoro, non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate. Prendo atto della decisione della Asl e la rispetto. Ma spiace una chiusura così improvvisa, senza mai aver avuto problemi. In più perdendo un week end, che per noi è importante».

Nelle parole dello chef, dunque, tutta l’amarezza per la situazione venutasi a creare, ma anche la voglia di accelerare i tempi e tornare a lavorare: «Lunedì mattina manderemo una mail urgente alla Asl chiedendo che tornino a verificare ciò che abbiamo già iniziato a fare in queste ore per rispettare tutte le prescrizioni».

Le ragioni della chiusura

Così come detto dallo chef stellato del ristorante The Cook, la Asl ha «contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla, o le mie giacche appese negli spogliatoi ma fuori dagli armadietti. Come ho detto, in cucina non avevamo ancora pulito solo perché stavamo ultimando il servizio».

Ricchebono denuncia anche quanto avviene fuori dal suo locale, dove da diverse tempo ci sarebbero delle impalcature per lavori in corso. «Abbiamo i teli per proteggere i vetri: recentemente ce ne hanno rotti due. A dimostrazione di quanto lavoriamo per migliorare, oggi pomeriggio (il 16 febbraio ndr) avevamo un appuntamento con gli architetti per una serie di migliorie in cucina, già previste. Gli ispettori quasi non ci credevano, poi alle 15.30 gli architetti sono arrivati. Il nostro obiettivo è riaprire già martedì».