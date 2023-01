Genova, ventenne denuncia: «Rapinata e violentata ai Giardini Baltimora»

Genova, sarebbe stata rapinata e violentata la 20enne trovata questa mattina nei Giardini Baltimora, noti anche come giardini di plastica nella zona. La ragazza è stata ritrovata in stato confusionale da un carrozziere vicino molo Giano, che ha immediatamente allertato i soccorsi. La giovane è stata trasportata in ospedale.

Genova, 20enne rapinata e violentata: cosa è successo ai Giardini Baltimora

I fatti si sarebbero svolti la scorsa notte, tra l’8 e il 9 gennaio. La ragazza aveva passato una serata in discoteca in Corso Italia. Poi, verso le 4 del mattino, si sarebbe diretta verso casa. Passando dai giardini, davanti a lei si sarebbero presentati due uomini – si ipotizza di origine straniera – che le avrebbero rubato lo smartphone e l’avrebbero successivamente violentata, lasciandola nel giardino dove e poi stata ritrovata. Il racconto della giovane è ora al vaglio degli inquirenti.

Gli inquirenti hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire le dinamiche dell’accaduto. In ospedale sarebbero state riscontrate delle ecchimosi sulla ragazza che sarebbero compatibili con una violenza sessuale. Non si tratta del primo caso.

Non è la prima volta

Nei giorni scorsi le vittime erano state un 19enne e un 20enne. Secondo il loro racconto, due ignoti avrebbero rubato loro lo smartphone e poi si sarebbero dileguati. Al 19enne sarebbe stato rubato anche il portafoglio. Il 20enne indica che i due uomini fossero di origine straniera e che sarebbe stato colpito al viso. Il 19enne, invece, parla genericamente di due aggressori. L’episodio del 19enne sarebbe avvenuto nella notte di venerdì 6 gennaio, mentre quello del 20enne sarebbe accaduto nella notte del 7 gennaio. Ora, arriva il terzo caso della ragazza.

Al momento, le indagini dovranno stabilire se si tratta delle stesse persone che hanno colpito in zone diverse – il 19enne sarebbe stato aggredito a Sottoripa, di fronte al porto Antico – oppure se si tratta degli stessi presunti aggressori.