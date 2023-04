Genova, motociclista 21enne morto dopo aver perso il controllo del mezzo

Incidente mortale a Genova: la vittima è un giovane 21enne che a bordo della sua moto ha invaso la corsia opposta ed è stato travolto da un’auto. La donna di 34 anni che guidava il veicolo a 4 ruote non è sotto indagine.

La dinamica dell’incidente del motociclista 21enne in provincia di Genova

Incidente mortale verso l’alba in via XXV aprile, sull’Aurelia, a Pieve Ligure nella provincia di Genova. Un ragazzo di 21 anni, di nome Manuel Abdel Hamid, residente a Sant’Olcese, ha perso il controllo della sua moto e, dopo essere caduto e avere invaso la corsia opposta, è stato travolto da una macchina che passava. Per il giovane sono stati inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118 intervenuti sul posto che hanno solo confermato la morte. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, il centauro aveva appena compiuto un sorpasso quando poi ha imboccato la curva forse a una velocità molto elevata perdendo il controllo della moto. La donna alla guida della macchina che, sotto shock, lo ha travolto, ha detto di essersi trovata davanti la moto improvvisamente. È stata sottoposta a test alcolemico e tossicologico e l’esame ha dato esito negativo. Il pubblico ministero di turno Valentina Grosso non ha disposto l’autopsia e ha già dato conferma per i funerali del giovane. I soccorsi sono stati chiamati da un testimone che ha assistito allo schianto. La donna che guidava l’auto ha 34 anni ed è di Recco, non risulta essere sotto indagine per l’incidente.

Il secondo incidente in moto in poche ore

Quello di Genova è il secondo incidente di un motociclista in poche ore in Italia. Infatti, intorno alla mezzanotte, in provincia di Vicenza, un giovane di 25 anni aveva perso la vita in sella alla propria moto di grossa cilindrata. Giovanni De Marzi, questo il nome della vittima, si è scontrato con il suo mezzo contro una Citroen e purtroppo nello scontro ha perso la vita.