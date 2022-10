A Genova nuovo presidente per Palazzo Ducale: Costa succede a Bizzarri, che attacca il sindaco

La Fondazione di Palazzo Ducale cambia presidente. A capo dell’organizzazione sarà dal pomeriggio di oggi il presidente di Costa Edutainmente Spa e di Opera Laboratori Fiorentini, Beppe Costa. La prima gestisce l’Acquario di Genova e il sistema integrato Acquario Village, mentre la seconda importanti musei, come gli Uffizi, Palazzo Pitti e le Cappelle Medicee a Firenze o il duomo di Siena. Costa prende il posto di Luca Bizzarri, che era presidente del Ducale dal 2017 e lascia il posto non senza polemiche. La notizia è trapelata a poche ore dall’apertura della mostra su Rubens, ma ha immediatamente trovato conferma a livello regionale e comunale. Resterà direttrice, invece, Serena Bertolucci.

Il post polemico di Bizzarri: «Mi hanno detto che siamo tutti precari»

Non l’ha presa bene l’attore e comico Luca Bizzarri, che già da qualche giorno commentava la presunta scelta ribadendo gli ottimi risultati raggiunti in cinque anni. In un lunghissimo post su Facebook scrive: «Mi ha appena chiamato il Sindaco Bucci per comunicarmi che il Cda di Palazzo Ducale è stato riformato e che io non ne farò più parte. Il Sindaco ha tenuto a ringraziarmi per il lavoro svolto e io ricambio il ringraziamento per l’opportunità che mi è stata data da lui, da Giovanni Toti ma soprattutto da chi mi ha davvero voluto lì: Ilaria Cavo, senza di lei non sarebbe successo nulla. Grazie davvero, Ilaria, e in bocca al lupo». Importante il passaggio sul motivo del cambio al vertice della Fondazione: «In quanto al motivo del cambiamento, assodato il fatto che sono stati raggiunti ottimi e insperati risultati in questi complicatissimi anni, mi è stato fatto un discorso su quanto tutti siamo precari a questo mondo, discorso che terrò nel cuore quando dovrò inventarmi delle scuse poco plausibili».

Bizzarri: «Ho dato il massimo»

Nei passaggi finali del post, Bizzarri ringrazia anche la direttrice Serena Bertolucci e ribadisce di aver dato tutto nel ruolo di presidente: «Spero sia tenuta in grande considerazione la persona che ha contribuito più di tutti (e a volte contro molti) alla rinascita e al consolidamento strutturale e culturale del Palazzo: Serena Bertolucci. Finisco il mio lavoro con la certezza di aver dato il massimo, di aver avuto qualche notte insonne, di aver fatto qualche errore e di essermi tolto più di una soddisfazione. C’è una nuova sala teatrale che senza sto rompicoglioni sarebbe rimasta una discarica, c’è un progetto avviato perché la Torre Grimaldina un giorno sia aperta e visitabile. Grazie a tutti, a chi mi è stato vicino per davvero, chi per finta e agli indignati e i detrattori un tanto al chilo. Viva la nostra meravigliosa città, viva Palazzo Ducale e viva chi da domani farà di tutto per farlo crescere ancora di più».