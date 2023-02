Genova, uomo di 56 anni morto cadendo da un’impalcatura

Un uomo di 56 anni è morto ieri pomeriggio a Genova Bolzaneto cadendo da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione. Stava aiutando dei parenti.

Uomo morto a Genova cadendo da un’impalcatura

Giovanni Pisano era un muratore disoccupato e aveva deciso di dare una mano ad alcuni parenti per dei lavori di ristrutturazione della loro abitazione. Ieri pomeriggio si era recato nella casa di Bolzaneto, quartiere periferico del capoluogo ligure, per tinteggiare la facciata. Da esperto muratore, ha allestito l’impalcatura sulla quale è salito per portare avanti il lavoro ma improvvisamente è caduto nel vuoto. Ancora non si conoscono le cause, se si sia trattato di un malore o di una sfortunata perdita di equilibrio.

Una dinamica ancora tutta da ricostruire e che è affidata alle indagini delle forze dell’ordine insieme agli ispettori del Psal dell’Asl3 di Genova. Dopo la caduta, immediati i primi soccorsi da parte dei parenti che erano con lui e, dopo pochi minuti, degli operatori del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto constatare solo la morte.

Il volo di sei metri è stato fatale

Nonostante gli immediati tentativi per rianimarlo, per il muratore la caduta è stata fatale. Un impatto violentissimo che gli ha causato gravi lesioni e gli ha causato la morte sul posto. Il 56enne era un esperto muratore ed ha allestito da solo l’impalcatura per tinteggiare la facciata della casa. Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto facendo un volo di oltre sei metri. Secondo le prime rilevazioni fatte dalle persone intervenute e dalle forze dell’ordine, Giovanni Pisano non indossava protezioni e non sarebbe stato legato come previsto dalle norme di sicurezza. Intanto il cantiere allestito dalla vittima è stato sequestrato ed è stata informata sui fatti la Procura di Genova.