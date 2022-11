Genova, lite in strada: 41enne trafitto al torace da un freccia

Una lite scoppiata a Genova ha dell’incredibile. Nel quartiere storico del capoluogo ligure, la Maddalena, due uomini peruviani stavano discutendo e litigando per strada, quando un uomo di 63 anni infastidito dal baccano ha deciso di scoccare una freccia con un arco per scacciarli ma ha colpito in pieno uno dei litiganti. Si tratta di un 41enne peruviano ricoverato d’urgenza con ferita al torace. Il 63enne è già stato arrestato dagli agenti che sono intervenuti sul posto in tempi rapidi.

L’incidente in strada a Genova e le condizioni del ferito

Nella nottata un uomo di 41 anni è stato colpito al torace da una freccia e ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale San Martino di Genova. L’episodio è avvenuto nel centro storico del capoluogo ligure, nel quartiere della Maddalena. Ad avere scoccato la freccia dalla finestra di casa è stato un 63enne infastidito dagli schiamazzi provenienti per strada.

Infatti, l’uomo si è affacciato dalla sua abitazione e ha scorto due peruviani che litigavano tra loro, facendo molto rumore. A quel punto ha deciso di impugnare il suo arco e scoccare una freccia per spaventarli. Tuttavia, ha colpito l’uomo di 41 anni e ora è accusato di tentato omicidio.

Fermato il colpevole che ha scoccato la freccia

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda e sembrerebbe che il 63enne, infastidito dal rumore delle grida dei due litiganti, prima di passare a colpire avrebbe iniziato a insultare i due. Solo dopo avrebbe preso arco e frecce. Il ferito è in condizioni critiche e i medici del policlinico lo hanno sottoposto a un complesso intervento chirurgico per rimuovere la freccia.

Il 63enne, italiano, senza precedenti, è un operaio navale, ora si trova in carcere a Marassi. Ha raccontato ai carabinieri del nucleo radiomobile di essere appassionato di bricolage e di aver fabbricato con le sue mani l’arma con cui ha ferito il 41enne. L’arco è stato sequestrato dai carabinieri.