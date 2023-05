Genova, camion investe tre pedoni: morta una donna di 50 anni

Incidente mortale questa mattina a Genova, dove un camion ha investito due pedoni. Una donna di 50 anni è morta sul colpo mentre un uomo di 63 è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Camion investe due pedoni a Genova

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 in via Cornigliano, in centro città, vicino ai giardini Melis. Ancora poco chiara la dinamica, si sa solo che alla guida dell’autoarticolato c’era un uomo di nazionalità marocchina (che in queste ore verrà sottoposto ai test per verificare eventuali assunzioni di alcol o stupefacenti) e che una 50enne è deceduta subito dopo l’investimento. Il 63enne, che camminava sulle strisce pedonali insieme a lei, si trova invece ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Ha una frattura agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita. Insieme a loro stava attraversando una terza persona, che è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti la Croce Oro di Sampierdarena, i Volontari del Soccorso Fiumara e le automediche Golf 5 e Golf 2, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno anche chiuso via Cornigliano in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei pompieri e dei soccorritori.

Cristina Pozzi: «Via Cornigliano era a rischio»

Dall’amministrazione comunale sono arrivate parole di cordoglio ma anche di critica per la gestione della viabilità in quel tratto. Cristina Pozzi, presidente del Municipio VI medio ponente, si è così espressa sui fatti: «Via Cornigliano era a rischio. Da quando è stata riqualificata si deve andare a 30 km/h e i tir dovrebbero passare sulla strada Guido Rossa, invece, ancora una volta, molti camion decidono di prendere via Cornigliano».