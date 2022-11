Genova, chiusa rampa d’accesso all’aeroporto di Sestri: «Problemi al viadotto»

«Nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo viadotto di accesso all’aeroporto nel pomeriggio di oggi è emersa la necessità di accertamenti tecnici sul vicini viadotto di acceso da via Albareto. Il viadotto è stato chiuso precauzionalmente in attesa di verifiche, che richiederanno indicativamente 24 ore. Nel frattempo l’accessibilità all’aeroporto è comunque garantita attraverso Via della Superba». Così l’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo quanto sta avvenendo in queste ore. Infatti, a Genova è stata chiusa la rampa di accesso all’aeroporto di Sestri. Le dinamiche dell’intervento non sono state ancora rese note.

Genova, chiusa rampa d’accesso dell’aeroporto di Sestri: perché?

A quanto si apprende, ci sarebbero dei problemi del viadotto tra i distretti 1 e 6. Di conseguenza, per sicurezza la polizia locale avrebbe chiuso la rampa, per evitare ulteriori incidenti. Qui è ancora negli occhi e nella mente il disastro del ponte Morandi. Questa volta, i problemi sul viadotto non sono stati sottovalutati, ma si terrà chiusa questa via di accesso almeno per 24 ore. Nella notte saranno in corso gli accertamenti.

Al momento, non ci sono informazioni sulle caratteristiche di questi problemi e sulla loro gravità. L’aeroporto è comunque aperto e chi vorrà potrà raggiungerlo comunque da via Superba. In questo modo, anche se il percorso sarà un po’ più lungo, si avrà comunque la possibilità di raggiungere l’area.

I problemi al viadotto

Per non perdere il volo, conviene recarsi in aeroporto con un certo anticipo in ogni caso. Chi deve recarsi all’aeroporto di Genova deve assolutamente proseguire per via Superba, anche se potrebbe esserci traffico.

La disposizione attuale è di una chiusura in 24 ore. Se per i riscontri sarà necessario meno tempo, ci saranno ulteriori comunicazioni direttamente dall’aeroporto. Per il momento, la rampa di collegamento è chiusa. L’aeroporto di Genova ha reso nota la notizia in un comunicato ufficiale. La polizia locale ha parlato di un problema strutturale.