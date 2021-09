È Genoa-Fiorentina la partita che apre il quarto turno di campionato in Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 18 settembre. I viola si presentano a Marassi con sei punti in classifica dopo la vittoria ottenuta (sempre in trasferta) contro l’Atalanta, mentre i padroni di casa ne hanno raccolti finora tre grazie al successo esterno di Cagliari, un 3-2 in rimonta dopo essere stati sotto di due reti. Ecco le probabili formazioni, l’arbitro e le informazioni utili per vedere la partita.

Genoa-Fiorentina, le ultime novità

Fuori Caicedo per problemi fisici, Ballardini recupera l’ex Badelj e sceglie ancora il 3-5-2. Dietro fiducia a Venheusden, confermato sulla fascia sinistra Fares, autore di una doppietta in Sardegna, in avanti giocano Melegoni e Destro. Per quanto riguarda la Fiorentina, Italiano schiera ancora i suoi con il 4-3-3. Venuti out, maglia da titolare per Odriozola. A centrocampo ci sono Bonaventura, Duncan e Pulgar. In attacco Gonzalez ha vinto il ballottaggio con Sottil. Un dato statistico: nelle 50 partite casalinghe del Grifone in Serie A contro la Viola, il risultato più frequente è stato il pareggio, che si è verificato ben 21 volte (in particolare negli ultimi tre scontri a Marassi), a fronte di 15 successi rossoblu e di 14 affermazioni dei gigliati.

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Vanheusden, Criscito; Cambiaso, Badelj, Rovella, Touré, Fares; Destro, Melegoni.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Genoa-Fiorentina, chi arbitra

L’arbitro di Genoa-Fiorentina è Marinelli, coadiuvato in campo dagli assistenti Meli e Colarossi. Quarto uomo Santoro. Al Var c’è Chiffi, che sarà affiancato da Cecconi.

Genoa-Fiorentina, dove vedere la partita

La sfida Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Gabriele Giustiniani, con commento tecnico di Alessandro Budel.