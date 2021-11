Genoa, chi è il nuovo presidente Alberto Zangrillo

La 777 Partners e il presidente Zangrillo dovranno lavorare adesso per salvare il Genoa, attualmente al terzultimo posto in Serie A a quota 9. Curiosamente, i rossoblù condividono la stessa posizione della Sampdoria, altra compagine di Genova. La squadra soltanto pochi giorni fa ha cambiato la guida tecnica, con l’arrivo in panchina di una ex colonna del Milan, l’attaccante Andriy Shevchenko. Una scelta che ha fatto sorridere in molti, che hanno ironizzato sulla reale identità della società che ha acquistato il Genoa, con un amico di Berlusconi presidente e una delle sue ex stelle milaniste allenatore. Tra i tweet ironici, c’è anche quello del giornalista Maurizio Pistocchi, che si chiede se i nuovi proprietari siano davvero americani.

#Shevchenko allenatore

#Zangrillo presidente: chissà se i nuovi proprietari del GenoaFc sono davvero americani… pic.twitter.com/MHS0J6PUx4 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 7, 2021