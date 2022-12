Genny Fenny arrestato per estorsioni e botte a mendicanti e parcheggiatori

Estorsioni e botte ai danni di senzatetto e parcheggiatori abusivi: sono queste le accuse a cui deve rispondere Gennaro Damiani – in arte Genny Fenny – cantante neomelodico agli arresti a Napoli. Secondo gli inquirenti della Polizia Ferroviaria su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il cantante avrebbe svolto una capillare attività di estorsione nei confronti di mendicanti e parcheggiatori abusivi, chiedendo una percentuale sui loro guadagni nei pressi della Stazione Centrale napoletana.

Napoli, Genny Fenny arrestato: quali sono le accuse?

In particolare, le accuse sono di rapina, estorsione, violenza privata aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono scattate quando una presunta vittima di estorsione avrebbe denunciato alle forze dell’ordine di essere stata picchiata dal Damiani perché si era rifiutata di dargli la sua percentuale sui magri guadagni da parcheggiatore abusivo. Dopo una prima denuncia, ne sarebbero arrivate altre, per cui Genny Fenny è stato iscritto nel registro degli indagati.

A quanto si apprende, Genny avrebbe minacciato le vittime dichiarando di appartenere a un clan mafioso Case Nuove. Stando a una prima ricostruzione, non avrebbe esitato nel passare alla violenza in caso di mancato pagamento della sua percentuale.

Le indagini in corso

Purtroppo, non è la prima volta che Genny balza agli onori della cronaca. La prima volta – era il 2011 – era stato però lui vittima di un accoltellamento. La zona sembrerebbe essere la stessa, quella tra piazza Garibaldi e la Stazione Centrale di Napoli. In quel caso, Damiani aveva detto di essere stato aggredito da tre persone che non conosceva alla fermata vicino alla libreria Feltrinelli. Poi, si era recato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove aveva ricevuto una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate.

Nel gennaio 2020, l’uomo aveva anche tentato il suicidio mentre si trovava ai domiciliari per la sua attività di guardamacchine (nonostante fosse già sorvegliato speciale). Per fortuna, alcuni ragazzi lo salvarono.