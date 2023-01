Sangiuliano l’amerikano, la riunione speciale al Maxxi e le altre pillole del 23 gennaio

«In prossimità del Giorno della memoria, un appuntamento dedicato al nuovo romanzo del giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Roberto Genovesi, in cui è la fotografia a raccontare la crudeltà dei campi di sterminio e l’orrore del nazismo», annuncia il Maxxi, il museo statale d’arte contemporanea. E sì, perché lunedì 23 in una sala dell’istituzione di via Guido Reni si si parla del libro Il ragazzo che liberò Auschwitz. Ma chi partecipa, oltre al presidente Alessandro Giuli? L’ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ora ministro della Cultura, e Giampaolo Rossi, indicato come «esperto di comunicazione e nuovi media». Ma Rossi è anche il “regista” della prossima Rai, dopo Marinella Soldi e Carlo Fuortes. A molti più che la presentazione di un libro sembra un summit su cosa accadrà a viale Mazzini…

Torna a casa, Calderone

Marina Calderone torna a casa. No, non si dimette da ministra del Lavoro e delle politiche sociali: martedì 24 parteciperà a un convegno di aggiornamento professionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in programma a Roma all’Auditorium del Massimo, all’Eur. Tema? “Le principali novità della legge di bilancio 2023, spunti e riflessioni”. Ovviamente l’incontro sarà valido ai fini della formazione continua dei consulenti del lavoro.

Sangiuliano l’amerikano

Come sono i rapporti di Gennaro Sangiuliano? Ottimi. E lunedì ne vuol dare una prova: all’ora di pranzo a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, Sangiuliano presenta 60 reperti archeologici che, nell’arco degli ultimi decenni, erano stati commercializzati negli Stati Uniti da trafficanti internazionali, tra cui spiccano un affresco pompeiano raffigurante Ercole fanciullo con serpente del I sec. d.C., una testa marmorea di “Atena”, una kylix a sfondo bianco e un busto in bronzo. Sono i risultati delle operazioni condotte dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale insieme al New York County District Attorney’s Office. Ci saranno anche il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma Angelantonio Racanelli, il comandante dei carabinieri Tpc generale Vincenzo Molinese e il viceprocuratore del District Attorney’s Office di Manhattan colonnello Matthew Bogdanos.

Paolo Zangrillo in tour

Si chiama “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, il tour del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, per promuovere il Dipartimento della funzione pubblica, «per la condivisione e la realizzazione dei tanti progetti di riforma che devono essere attuati». Alla prima giornata degli incontri hanno partecipato rappresentanti degli enti territoriali umbri, tra cui numerosi sindaci, delle imprese della regione e delle realtà della formazione, anche universitaria. In sala anche studenti del Liceo Statale “Assunta Pieralli” di Perugia. Sono intervenuti, tra gli altri, oltre a Zangrillo, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’amministratore unico della Scuola Umbra di amministrazione pubblica Marco Magarini Montenero, il presidente della Camera di commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, gli assessori regionali Paola Agabiti e Michele Fioroni. C’è chi dice che l’incontro ha registrato il tutto esaurito grazie al lavoro dell’umbra Ada Urbani, già braccio destro di Maria Elisabetta Alberti Casellati quando quest’ultima era presidente del Senato.

Dopo Le Iene, Pignalberi si candida

C’è un candidato alle elezioni regionali del Lazio che Le Iene conoscono bene: si chiama Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Quarto Polo e Insieme per il Lazio. Per la trasmissione di Mediaset se ne è occupato Giulio Golia, con Pignalberi nei panni del fondatore del movimento politico Più Italia. Da tutte le accuse che gli avevano rivolto, ed erano pesanti, ne è uscito indenne («assolto», rileva Il Sole 24 Ore), e ora si ricandida. L’altro giorno è apparso in un servizio sulle elezioni del Tg3 Lazio, e in tanti hanno ricordato Le Iene.