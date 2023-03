Genitori vs Influencer stasera su Tv8: trama, cast e 5 curiosità sul film

Michela Andreozzi dirige Genitori vs Influencer, film del 2021 in onda stasera 6 marzo alle 21.30 su Tv8. La trama racconta il difficile rapporto fra un professore di filosofia e la figlia quindicenne, che non gli nasconde il sogno di diventare una star dei social network. Le differenti vedute li porteranno inevitabilmente allo scontro, che coinvolgerà anche una vera e propria diva del web. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, qui al suo esordio sul grande schermo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente e su Now Tv.

Genitori vs Influencer, trama e cast del film stasera 6 marzo 2023 su Tv8

La trama del film ha come protagonisti Paolo (Fabio Volo) e sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). Il primo, 48enne professore di filosofia in un liceo di Roma, non ha mai superato la morte improvvisa della moglie, tanto da decidere di restare single e crescere da solo sua figlia. La seconda ha ormai 15 anni e, come molti altri coetanei della Generazione Z, ha ceduto al fascino dei social network. Non solo, intende diventare una vera influencer di professione, in netto contrasto con l’idea di lavoro del padre. Passa infatti molto tempo con lo smartphone in mano, attratta da tutto ciò che avviene in Rete. Suo idolo è Ele-O-nora (Giulia De Lellis), che con i suoi milioni di follower è la vera star del web in Italia.

Durante le conversazioni con la figlia e il resto della famiglia, Paolo non nasconde invece il suo disprezzo per il mondo social, tanto da definirne i protagonisti come «friggitori del nulla». Per questo inizia una campagna contro l’abuso degli smartphone, tanto che Simone ne diventa la web manager. Quando la sua ennesima arringa contro gli influencer finisce in Rete, proprio grazie al contributo della figlia, commenti e condivisioni si susseguono a catena, tanto che Paolo diviene presto virale. La sua fama si scontra proprio con quella di Ele-O-nora, portando alla nascita di continui battibecchi irriverenti e divertenti. La nuova veste permetterà però all’uomo di comprendere che il mondo di sua figlia, che ha sempre denigrato, possiede diversi pregi.

Genitori vs Influencer, 5 curiosità sul film stasera 6 marzo 2023 su Tv8

Genitori vs Influencer, il cast di star con Nino Frassica e Paola Minaccioni

Nel cast del film compaiono diversi divi del cinema italiano. Massimiliano Bruno è infatti volto del preside del liceo in cui lavora il protagonista Paolo. Nino Frassica e Paola Minaccioni sono invece rispettivamente Delbono e Malena, zii di Simone. Presente anche Barbara D’Urso, che appare brevemente nei panni di sé stessa.

Genitori vs Influencer, l’esordio sul grande schermo di Giulia de Lellis

Star dei social network con oltre 5.3 milioni di follower su Instagram e 9.2 milioni su TikTok, Giulia De Lellis ha legato la sua fama a Uomini e donne e GF Vip, in cui ha partecipato fra 2016 e 2017. Oltre all’esordio sul grande schermo, ha recitato anche nella web serie di Witty Tv Una vita in bianco. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro con la collaborazione di Stella Pulpo, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (Mondadori).

Genitori vs Influencer, i riferimenti alla cura della propria pelle

Il film presenta continui richiami alla skin positivity, ovvero l’accettazione di sé e della propria pelle, anche se imperfetta. Si tratta di un’esperienza della stessa Giulia De Lellis, che si presentò con l’acne sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia 2020, lanciando il messaggio di amare le proprie irregolarità. «Nessuno è perfetto, amati per come sei», ha scritto e dichiarato spesso sui profili social.

Genitori vs Influencer, il cameo della regista nel film

Nel corso del film, è possibile vedere un breve cameo della regista Michela Andreozzi. Veste infatti i panni della mamma di Liverani (Ruben Mulet Porena), coetaneo di cui è innamorata Germana (Emma Fasano), la migliore amica di Simone. L’attrice è qui al suo terzo lavoro da regista dopo Nove lune e mezza nel 2017 e Brave ragazze nel 2019. Ha poi diretto in seguito alcune puntate di Guida astrologica per cuori infranti.

Genitori vs Influencer, critica e riconoscimenti

Il film di Michela Andreozzi ha subito catturato i favori della critica, come dimostrano le due nomination ai Nastri d’Argento. Il progetto ha corso come “Miglior commedia”, mentre Fabio Volo è stato candidato come “Miglior attore protagonista”. Non ha però vinto alcuna statuetta, in quanto vinsero L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e il suo protagonista Elio Germano. Il film non ha mai raggiunto i cinema, ma è uscito direttamente in home video su Sky Cinema e Now Tv.