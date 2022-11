Genitore 1 e Genitore 2 sulla carta d’identità: accolto il ricorso di due madri

Il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso di due madri e stabilito che, per la compilazione dei moduli per l’emissione della carta d’identità elettronica della loro figlia, potranno essere qualificate entrambe come «genitore». Il decreto Salvini del 2019 aveva infatti ripristinato le diciture «madre» e «padre» che il governo Renzi, nel 2015, aveva sostituito con «genitore 1» e «genitore 2». Non essendo stata emessa dal Tar ma dal tribunale ordinario, la sentenza sarà comunque valida solo per il caso specifico delle due donne in oggetto.

«Genitore 1» e «Genitore 2» sulla carta d’identità

«Qui si discute dell’esistenza (o no) di un diritto delle due donne giuridicamente riconosciute come genitrici della bambina (l’una per esserne anche madre naturale, l’altra per averla adottata) a vedersi identificate, nella carta d’identità della figlia, in modo conforme alla loro identità sessuale e di genere, o comunque in termini neutri; e del diritto della minore stessa ad una corretta rappresentazione della sua situazione familiare, come figlia (naturale e giuridica) di due donne, quindi di due madri, o comunque di due genitori. Sull’esistenza di tali diritti, in capo alle ricorrenti, non può nutrirsi alcun serio dubbio».

Questo quanto scritto nella sentenza dei giudici, i quali hanno imposto al ministero dell’Interno di emettere un nuovo documento e chiesto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di indicare – apportando al software e/o dell’hardware predisposto per la richiesta, la compilazione, l’emissione e la stampa delle carte d’identità elettroniche le modifiche che si rendessero necessarie – le qualifiche neutre di «genitore» in corrispondenza dei nomi delle ricorrenti.

Cirinnà: «Ora via il decreto Salvini»

Soddisfatta per la sentenza l’ex senatrice Monica Cirinnà, la quale ha evidenziato che solo con la dicitura generica si evita la discriminazione e si riconosce la pluralità e la diversità delle famiglie del nostro paese.

Non ha inoltre mancato di fare un appello al nuovo governo: «Il decreto voluto da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno – e, mi dispiace dirlo, mai modificato in seguito – è illegittimo e non deve essere applicato. Il Ministro Piantedosi ne prenda atto ed elimini una volta per tutte questa odiosa discriminazione che colpisce prima di tutto le famiglie arcobaleno». Il riferimento è al provvedimento ministeriale, controfirmato dagli allora ministri della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e dell’Economia Giovanni Tria, che il leader della Lega varò per ripristinare «padre» e «madre» sui moduli per l’emissione della CIE, sostituiti da «genitore 1» e «genitore 2» quattro anni prima.