Il generale Graziano tra libri e università, Claudio Mancini vero sindaco di Roma e le altre pillole del 10 novembre

Appuntamento imperdibile oggi a Roma al Centro Studi Americani, in via Caetani: c’è la presentazione del libro Missione. Dalla Guerra fredda alla difesa europea, del generale Claudio Graziano (che è anche presidente di Fincantieri) e del giornalista del Tg1 Marco Valerio Lo Prete. A moderare ci penserà Giovanna Pancheri di SkyTg24. Pochi giorni fa Graziano è stato tra i protagonisti dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi Link, alla presenza del rettore Carlo Alberto Giusti e del prefetto Francesco Paolo Tronca che è programme leader del corso di laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza. Ma cosa ha da fare oggi Molinari per non partecipare alla celebrazione del libro di Graziano? Il direttore di Rep deve presenziare allo spazio Ferrari di Modena alla convention di Manzoni pubblicità. Tutto in casa Elkann…

Claudio Mancini a Roma conta più di Gualtieri

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri contro i grillini, durante la presentazione del Rapporto alla città, all’Auditorium Parco della Musica: «Procederò ad autorizzare la pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l’aggiudicazione della gara entro l’estate e l’apertura del cantiere entro la fine del 2023». Sistemato Giuseppe Conte, alla fine della presentazione tutti se ne vanno, tranne chi comanda davvero nella città, ovvero quello che viene definito come “il vero sindaco di Roma”, Claudio Mancini, altissimo esponente del Pd dell’Urbe che arringava una folla nella cavea dell’Auditorium. «Claudio? Conta più di Gualtieri», dicono candidamente in Campidoglio.

Pancani “presiede” per Ambrosetti

Lunga giornata con The European House – Ambrosetti a Roma, per la presentazione di Meridiano Sanità, sotto il titolo “Investire sulla salute per una crescita sostenibile dell’Italia”. Chi ha condotto e presieduto le sessioni più importanti? Il gettonatissimo Andrea Pancani, vice direttore di La7, un vero e proprio esperto di convegni.

Flash mob con i gatti del musical Cats

Sabato 12 novembre, alla Fiera di Roma, in occasione del SuperCat Show, si terrà un flash mob con i “gatti” protagonisti del musical Cats, che debutterà al teatro Sistina il 7 dicembre. Altri due Flash Mob, sempre al SuperCat, domenica ore 12.00 e ore 14.45. Sarà una vera anteprima romana del mondo felino di Cats con figuranti truccati da gatti per un musical tratto dal libro di T.S. Eliot Old Possum’s book of practical cats. Il musical ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione a essere ambientato a Roma, città nota nel mondo per le sue colonie, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e reperti archeologici con il Colosseo sullo sfondo, tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti. Chissà come sarà contento il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il Corriere ricorda Melograni

Martedì prossimo, 15 novembre, proprio il giorno in cui Piero Melograni avrebbe compiuto 92 anni, verrà donata alla Fondazione del Corriere della Sera tutto il suo archivio e un’ampia selezione della sua biblioteca. Un evento, presso la Sala Buzzati della Fondazione, in via Balzan 3, con il titolo “La Storia politica d’Italia dal 1956 al 2012 attraverso la vita di Piero Melograni” avrà come protagonisti Piergaetano Marchetti, Aldo Vitali, Cesare Panizza e Raffaele Della Valle, con un confronto finale fra Luciano Violante e Giuliano Urbani, moderato da Paola Severini Melograni. Tra un contributo e l’altro scorrerà un video con delle testimonianze da parte di allievi, amici e ‘avversari’ di Piero che, oltre a essere un professore universitario, ha ricoperto anche la carica di consigliere d’amministrazione della Rai.