Geneme Tonini, chi è: biografia dell’attrice protagonista di Nudes

Chi è Geneme Tonini? L’attrice padovana di origini etiopi ha acquisito celebrità dopo aver partecipato alla serie televisiva Nudes, che si focalizza sul drammatico tema del revenge porn.

Chi è Geneme Tonini?

Geneme Tonini è una giovane attrice padovana di origini etiopi. Per quanto non sia nota la sua data di nascita, si sa che Geneme è stata adottata da una famiglia italiana quando aveva solo tre anni. È cresciuta in Veneto, dove si è cimentata fin da piccola in attività artistiche che hanno presto rivelato le sue tante velleità. Ha praticato danza classica e moderna e ha studiato per tanti anni il pianoforte. Tuttavia presto ha dimostrato una particolare passione per per la recitazione, che l’ha portata ad allontanarsi da Padova.

Geneme Tonini si è trasferita a Roma per lavoro. Laura Lucchetti l’ha scoperta e l’ha poi scelta per il ruolo di Marta Mwangi nella serie Nudes, prodotta da Bic Produzione in collaborazione con Rai Fiction. In questo modo Geneme ha debuttato sul piccolo schermo, guadagnando subito il favore del pubblico. Lei aveva partecipato per pura casualità al casting, che tuttavia l’ha portata a recitare in una delle fiction più acclamate dagli spettatori della tv di Stato.

«Ho partecipato a una normale selezione come comparsa e sono stata scelta grazie al casting director Federico Mutti che ha insistito insieme anche alla regista Laura Lucchetti per farmi avere un ruolo da coprotagonista» ha raccontato lei in una intervista. In seguito, nel 2021, il regista Cosimo Alemà l’ha scelta per il film Backstage, e, nello stesso anno, la giovanissima attrice ha preso parte alla serie televisiva diretta da Fabrizio Costa, Fosca Innocenti.