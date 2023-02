Gene Gnocchi è diventato nonno: è nato il nipote Eugenio

Gene Gnocchi è diventato nonno. É nato il nipotino Eugenio e il comico, con molta emozione, ha pubblicato uno scatto con il nuovo arrivato con un’unica parola di commento: “Emozione”.

Gene Gnocchi è diventato nonno

Gnocchi, all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, ha mostrato commosso la prima foto che lo ritrae con il nipotino Eugenio in braccio «I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione», ha scritto in neo nonno. Un’immagine dolcissima alla quale hanno risposto in tanti, tra fan, amici e colleghi, per complimentarsi del fiocco azzurro. «Spettacolo Gene», ha commentato Tommaso Labate. «Complimenti», gli ha fatto eco Michele Cucuzza insieme a tanti seguaci.

Il noto comico si è sempre detto legatissimo alla sua famiglia. Ha cinque figli, tre avuti con la prima moglie Gianna Ghiozzi (Silvia, Marcello ed Ercole) e due bambine, Irene e Livia di 6 e 8 anni, nate dalla seconda relazione con Federica.

Il rapporto con i figli

«L’insegnamento di mio padre era che ai figli puoi soltanto voler bene e credo che questa sia una cosa giusta. L’ho sempre preso come esempio, credo di non essermi mai divertito tanto in vita mia. Loro mi prendono in giro, ridono anche quando non devono», aveva raccontato l’uomo a Silvia Toffanin in un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo. Ed oggi, con il piccolo Eugenio, è pronto a cominciare la sua avventura da nonno.

Gene Gnocchi, che ha avuto anche un passato da calciatore – è stato centrocampista dell’Alessandria in serie C -, in televisione è diventato famoso per alcune trasmissioni come Quelli che il calcio e Zelig, ma la sua carriera è davvero ampia. Comico, conduttore, attore e scrittore, attualmente lo vediamo in programmi di attualità come Quarta Repubblica di Nicola Porro e, prima ancora, nel 2017, nel talk show politico Dimartedì su La7 dove curava la copertina comica.