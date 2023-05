Genazzano, uomo morto schiacciato dal trattore dopo essere caduto in un dirupo

Tragedia a Genazzano, nelle vicinanze di Roma, un uomo di 77 anni è caduto in un dirupo mentre era a bordo di un trattore ed è stato schiacciato dal veicolo. L’incidente è avvenuto durante la giornata di ieri, 8 maggio.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Genazzano

Non sono ancora chiari tutti i dettagli dell’incidente avvenuto a Genazzano. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del trattore mentre lavorava un terreno agricolo in via Cesare Pavese. Improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo per un motivo imprecisato ed è finito in un dirupo lì vicino: purtroppo il mezzo lo ha schiacciato e l’uomo di 77 anni ha perso la vita. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un vicino della vittima che ha rinvenuto il cadavere e poi ha chiamato immediatamente il 112. Sul luogo sono giunti i soccorritori e i carabinieri della zona che hanno confermato il decesso dell’uomo. In realtà a lanciare un primo allarme era stata la figlia dell’uomo di 77 anni che non aveva sue notizie da circa 24 ore. La donna aveva deciso di sollecitare le ricerche. Ora il cadavere dell’uomo è stato portato al Policlinico di Torvergata per l’esame autoptico mentre il trattore è stato sequestrato dagli agenti.

Non è la prima volta che capitano questi incidenti

L’incidente di Genazzano non è il primo di questo genere. Anzi, pochi giorni fa a Norbello, comune in Sardegna in provincia di Oristano, è morto l’ex deputato Raffaele Manca a causa di un incidente con il suo trattore. Le condizioni dell’uomo dopo l’incidente erano apparse subito gravi e l’ex deputato, in passato anche ex sindaco di Norbello, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili e l’uomo è morto in ospedale a causa delle ferite gravi che aveva subito.