Gedi, offerta di Marchi (Finint) per i quotidiani del Triveneto

Come preannunciato da Tag43, sta per concretizzarsi la proposta per rilevare i giornali locali del Triveneto messi in vendita da Gedi. Tra i componenti della cordata interessata, oltre a Banca Finint ci sono anche Sit (quotata), Zanatta (Tecnica Group), il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro e non solo.