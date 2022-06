Gazprom, export a picco: -27,6% da gennaio a maggio

Gazprom ha lasciato sul terreno oltre un quarto della quantità di gas esportata nei primi cinque mesi del 2022. Per la precisione, le esportazioni di gas russo sono diminuite del 27,6 per cento tra gennaio e maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha riferito il colosso energetico russo, sottolineando che le esportazioni verso i Paesi non appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti, mercato associato a quello interno da Mosca, sono state pari a 61 miliardi di metri cubi contro gli 84,2 miliardi esportati nello stesso periodo del 2021.

Il calo è una conseguenza diretta delle difficili relazioni venutesi a creare tra la Russia e l’Occidente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Sei Paesi dell’Unione Europea hanno interrotto le relazioni energetiche con la Russia, volontariamente (Estonia, Lettonia, Lituania) o per il blocco di Mosca (Bulgaria, Finlandia, Polonia). Gazprom prosegue le relazioni con i maggiori player energetici europei, come l’italiana Eni, dato che sul gas russo non c’è ancora un embargo esplicito, ma tutte le nazioni stanno lavorando per sostituire l’oro blu di Mosca con altre forniture nei loro mix energetici. La richiesta di apertura di conti per il pagamento del gas in rubli sta facendo il resto, aumentando le fratture tra Gazprom e le aziende occidentali. Giusto di ieri è la notizia che Gazprom ha interrotto le forniture di gas alla Ørsted, compagnia energetica danese, e a Shell Energy per il suo contratto di fornitura di gas alla Germania, proprio per questo motivo.

Profitti a rischio?

Ad aprile Sergei Kapitonov dell’Energy Center della Skolkovo School of Management di Mosca ha affermato che le forniture di Gazprom all’Europa potrebbero diminuire di 40-45 miliardi di metri cubi quest’anno da circa 150 miliardi di metri cubi nel 2021. A fine 2022 bisognerà capire quanto la sostituzione dell’Europa con altri mercati (come Cina e India) e l’evoluzione dei prezzi contribuirà ad attutire questo danno. Gazprom nel 2021 ha aumentato del 120 per cento i suoi ricavi dalle esportazioni di gas (saliti a 55 miliardi di dollari) e toccato un profitto record di 29 miliardi. Dati ora messi in discussione dalla brusca frenata e dal rischio di una rottura con l’Occidente.