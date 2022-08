Gaza, Israele colpisce obiettivi della Jihad islamica e uccide un comandante

Israele ha deciso di avviare un’operazione militare contro alcuni obiettivi nella striscia di Gaza. L’aviazione ha colpito un appartamento a Bourj Falastin e un edificio di dieci piani destinato a uffici situato nel pieno centro di Gaza City. Secondo alcune fonti locali, sembra che nell’attacco sia stato ucciso il responsabile del comando Nord Taysir Jabari. La tensione tra Israele e lo Stato Islamico è cresciuta nei giorni scorsi dopo l’arresto del leader della Jihad, Bassam a-Saadi, in Cisgordania.

An Islamic Jihad commander of the Northern division Taysir Jabari, was targeted in an IDF strike on the Palestine Tower which houses the Sayarat Al Quds command center. Reportedly, according to #Gaza sources, he was killed. pic.twitter.com/38gEPrVJrI

— Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) August 5, 2022