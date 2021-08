Un excursus storico che mette in crisi un’ideologia fondata sul machismo e permeata da una certa omofobia. A destra di Sodoma, l’ultimo libro di Marco Fraquelli edito da Oaks editrice, indaga su personalità e figure omosessuali riconducibili al mondo della destra, in un viaggio che parte dall’epoca dei nazionalismi e arriva ai giorni nostri. Tag43 ne pubblica un estratto in anteprima, dal capitolo dedicato all’omosessualità tra i componenti di Fratelli d’Italia.

È possibile conciliare l’omosessualità con posizioni di destra spinta?

Potremmo chiederci, di fronte a queste manifestazioni di conclamata omofobia, se sia possibile, nel nostro Paese, conciliare la condizione di omosessuale con una posizione politica di destra, e magari di destra «spinta». E se qualcuno possa davvero crederci. Enrico Oliari (presidente di GayLib, associazione omosessuale di centro-destra, ndr), come si e detto, ci crede ancora; commentando la sua adesione a Fratelli d’Italia, aveva sottolineato che «seguo Fratelli d’Italia con molto interesse fin dal giorno della sua nascita. Mi riconosco nel programma e nelle tematiche che Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa stanno cercando di portare avanti per rinnovare il Centrodestra e riaffermare valori come il merito, la trasparenza, la competenza e la partecipazione. E per questo che ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia […] Conosco Giorgia Meloni, e con la nostra associazione in passato abbiamo collaborato. Nella sua visione del mondo e della politica non c’è mai stato spazio per l’omofobia. L’idiozia dei singoli non comprometterà mai un progetto così importante. Fratelli d’Italia, da oggi, può contare sul mio aiuto per coinvolgere in questo ambizioso progetto anche la comunità omosessuale».

Certo, occorre in molti casi attingere all’arte del compromesso. Per esempio sul tema dell’omogenitorialità, fortemente sgradito alla destra, sul quale Oliari, non a caso, ha sempre espresso parere negativo, in pieno stile, potremmo dire, omonazionalista. Di questo verrà per esempio accusato da un suo stretto collaboratore, Davide Betti, coordinatore nazionale di GayLib, che nel 2015 lascia polemicamente l’associazione accusandola di essere diventata troppo di destra, troppo fascista. Facendo riferimento, tra l’altro, all’apprezzamento espresso da Oliari (e dal suo braccio destro, Daniele Priori) nei confronti degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana che, in un’intervista a Panorama, si erano dichiarati contrari all’adozione di minori da parte delle coppie omosessuali e contro la maternità surrogata, definendo i bambini nati dall’utero in affitto come «sintetici» (meritandosi, per questo, l’apprezzamento provocatorio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, che nomino gli stilisti membri onorari del movimento, inviando loro le tessere ad honorem).

Gay, ma contro le adozioni per le coppie omosessuali

Esemplare anche il caso di Stefano, giovane barista romano citato da Simone Alliva nel suo Caccia all’omo, fidanzato con Fabrizio, che «come copertina di Facebook ha l’immagine di Giorgia Meloni con sotto la scritta “Patrioti”. Tra un selfie e l’altro emergono le parole chiave che disegnano un pensiero politico ben preciso: stop invasione, parlateci di Bibbiano, no a genitore 1 e genitore 2 […]» perché «le adozioni sono sbagliate. Il bambino ha bisogno di un padre e di una madre […] La legge contro l’omofobia? Sbagliata. Vivo apertamente, mai sentito discriminato. Piuttosto perché non pensiamo ai mussulmani?». Il pensiero di Stefano non e il pensiero di un elemento isolato; esiste, scrive sempre Alliva, «una marea rappresentata bene da una pagina [Facebook] che e un contenitore di umori e militanza. Di Destra LGBT. Si chiama Gli arcobaleni NON Conformi. E gestita da un ragazzo sui 30 anni. Andrea E. che ha sempre votato per il Centro-Destra […] Convinto. Pienamente convinto del progetto Fratelli di Italia e soprattutto della sua leader Giorgia Meloni […]», di cui apprezza «[…] il rispetto che mostra sempre quando tocca certe tematiche. Anche nell’esprimere la sua contrarietà all’omogenitorialità (e al mio avviso aberrante “utero in affitto”) ha sempre usato toni che esprimevano una visione ben motivata e senza traccia di quella volgarità o faciloneria che purtroppo negli anni abbiamo sentito da altre voci. Poi la si può condividere o no, ma e una visione […] Segno che in FdI, nel perimetro di una cornice comune di valori non negoziabili, c’è comunque spazio anche per voci aperte ed equilibrate e non definibili come “reazionarie”».