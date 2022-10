I coming out forzati e la vera rappresentanza del mondo gay nella destra

Non l’hanno presa bene, a destra, la proposta che Fabrizio Marrazzo, segretario del Partito Lgbt, ha fatto ai gay non dichiarati presenti nel partito di Giorgia Meloni (almeno cinque, secondo Marrazzo), e nelle altre formazioni di destra, di uscire allo scoperto. L’iniziativa, presa in occasione della cosiddetta #Comingoutday dell’11 ottobre, ha sollevato un vespaio di polemiche. C’è chi ha parlato di dittatura rossa e di un aut aut degno del modus operandi della Buoncostume Anni 70 (Felice Manti, il Giornale), rilevando come il diritto a decidere liberamente se rendere pubblica o meno la propria inclinazione non valga se si è di destra. O chi, come Klaus Davi, che si definisce gay liberale e contrario al coming out forzato, l’ha accostata alle battaglie del movimento gay statunitense alla Outrage (il riferimento è all’omonimo film/documentario del 2009 che narra l’ipocrisia di molti politici omosessuali nascosti, soprattutto repubblicani, in relazione alla promozione di alcune legislazioni anti-gay).

Omofobia o no? Le accuse dopo l’opposizione al ddl Zan

Sempre per Marrazzo, il mancato coming out di molti parlamentari di destra sarebbe la prova inequivocabile del clima di omofobia che si respira da quelle parti, vista anche la opposizione dal ddl Zan. A queste opinioni si contrappone Mario Ravetto Flugy, gay dichiarato, membro della dirigenza di Fratelli d’Italia e candidato alle Politiche 2022, il quale dichiara che «in Fdi non c’è mai stata alcuna discriminazione, lo dimostra la mia esperienza di omosessuale dichiarato e dirigente. L’intimidatorio invito di Marrazzo è di una violenza psicologica insopportabile». Mentre, sul ddl Zan, da destra si ricorda che l’omotransfobia sarebbe già normata dalla legge Mancino, ormai da tre decenni, dato che la legge sanziona e punisce espressioni e azioni che incitino alla violenza e all’odio per motivi etnici, razziali, religiosi o nazionali. Enrico Oliari, una sorta di pioniere, con la sua associazione Gay-Lib – creata negli Anni 90 – dei diritti Lgbt a destra, già militante in Alleanza nazionale e quindi di Fdi («seguo Fratelli d’Italia con molto interesse fin dal giorno della sua nascita», aveva dichiarato, «conosco Giorgia Meloni, e con la nostra associazione in passato abbiamo collaborato. Nella sua visione del mondo e della politica non c’è mai stato spazio per l’omofobia»), taglia corto: il problema non è dichiararsi o meno, ma impegnarsi nelle battaglie per i diritti. In questo senso, invita Meloni e Fdi ad aprire «un tavolo di confronto laico e senza pregiudizi sui diritti civili».

Paolo Guzzanti sprona Forza Italia ad avvicinarsi al mondo gay

A ben vedere, i vari Oliari & co. sembrano, con le loro dichiarazioni, rappresentare almeno due preoccupazioni: certamente quella di salvaguardare i diritti civili della comunità Lgbt, ma anche di evitare che questa salvaguardia diventi, o rimanga, se si preferisce, appannaggio esclusivo della sinistra. Preoccupazione, quest’ultima, condivisa da personaggi qualche volta sorprendenti. Già sul Giornale del 5 luglio 2014, per esempio, Paolo Guzzanti, commentando l’iscrizione di alcune “eccellenti” personalità del centrodestra all’Arcigay, avvenuta in quel periodo, mentre Forza Italia aveva registrato una deludente performance alle elezioni europee, scriveva: «L’aggettivo liberale è inflazionato. Oggi, a chiacchiere, tutti si dicono liberali (…) E invece no (…) è anche ora che ci mettiamo in testa tutti (…) che circa un decimo della popolazione mondiale di tutti i tempi e di tutti i luoghi, è omosessuale, maschi e femmine. E allora approfitto per suggerire a Silvio Berlusconi di cogliere l’occasione del mancato successo alle Europee (…) per fare nel corpo di questo partito una potente iniezione liberale. (…) Fra l’altro, un avvicinamento del mondo gay a Forza Italia, un forte inserimento di liberali in questo partito oggi esangue, servirebbero, serviranno a dare una sferzata di energia e di vitalità, permettendo di ripartire conquistando un primato che non è di destra né di sinistra, ma solamente liberale».

I cazzotti in faccia di Vittorio Feltri: «Ognuno abbia la facoltà di fare ciò che gli garba»

Gli faceva eco, il giorno seguente, Vittorio Feltri (fresco di iscrizione all’Arcigay) che, proprio commentando l’articolo di Guzzanti, così scriveva: «Purtroppo il centrodestra è stato fin qui una mescolanza di archetipi italici: fascisti, cattolici, liberisti, libertari. (…) Cosicché alla lunga il centrodestra ha ceduto terreno ai progressisti. Se esso desidera recuperare posizioni – e riprendere voti – deve competere con il Pd e non con Beppe Grillo (…). Rubando a Matteo Renzi la sua freschezza, battendolo sui temi di cui si discute in famiglia, che non sono lo spread, la Merkel, il superamento del Senato e del bicameralismo, ma il divorzio breve, la dolce morte (eutanasia e similari), la fecondazione assistita (…). E ancora: «La mia iscrizione all’Arcigay è stata ispirata dall’esigenza di stare sul pezzo, come si dice. Non siamo uomini del secolo scorso. Abbiamo le nostre convinzioni, ma non impediamo ad altri di avere le loro. Ci battiamo affinché ognuno abbia la facoltà di fare ciò che gli garba, a una condizione: che non leda la nostra libertà. I gay chiedono di sposarsi? Perché no? Si sposino. Chissenefrega. Al massimo potremo dire che non sanno a cosa vanno incontro. Ma se ci siamo sposati noi etero, raramente con soddisfazione, perché non consentire loro di fare altrettanto? (…) Ciascuno abbia i margini di libertà che hanno tutti o che speriamo tutti abbiano, presto. Ecco perché mi sono iscritto all’Arcigay. Un cazzotto in faccia alla brutta realtà in cui siamo immersi. Un invito perentorio a svegliarsi».