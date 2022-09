Gautam Adani, chi è l’imprenditore indiano e secondo uomo più ricco al mondo

Gautam Adani venerdì, per poco tempo, è diventata la seconda persona più ricca al mondo, venendo superata solo da Elon Musk. Negli ultimi mesi, il business di quest’imprenditore era in ascesa e aveva subito una forte impennata grazie ai recenti eventi mondiali. Ecco come ha raggiunto questo fantastico risultato e a quanto ammonta il suo patrimonio attualmente.

Gautam Adani supera Jeff Bezos e Bill Gates: il risultato e il suo attuale patrimonio

Il presidente di Adani Group, Gautam Adani, ha scalato la classifica degli uomini più ricchi al mondo superando il presidente e CEO di LVMH, Bernard Arnault, ed attualmente è la seconda persona più ricca del mondo con un patrimonio di 155,5 miliardi di dollari. Incredibile anche la sua crescita patrimoniale di 5,2 miliardi di dollari.

Adani ha anche sorpassato il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il cui patrimonio ha avuto una perdita di 2,3 miliardi di dollari e sceso a 149,7 miliardi di dollari. Il primato rimane all’amministratore delegato di Tesla Elon Musk vale a dire la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 273,5 miliardi di dollari.

Gli investimenti dell’imprenditore: energia pulita ed emittenti anti-governative

Gautam Adani non si limita a questo risultato ma negli ultimi tempi sta espandendo sempre di più la sua influenza. Infatti, il suo gruppo per chiudere l’acquisizione da 10,5 miliardi di dollari del ramo indiano del produttore di cemento svizzero Holcim Group. In questa trattativa, Adani Group acquisirà le azioni di due società di cemento quotate in borsa: il 63,11% di Ambuja Cement e il 54,53% di ACC. Queste operazioni, renderanno Adani il secondo produttore di cemento dell’India.

Il mese scorso, il suo gruppo ha lanciato un’offerta per l’acquisizione di New Delhi Television, un’emittente vista come anti-governativa. Inoltre l’AMG Media Networks del Gruppo Adani ha acquistato Vishvapradhan Commercial per 1,14 miliardi di rupie in totale di 14,3 milioni di dollari, ottenendo una parte del 29,2% in NDTV. Infine, Gautam Adani ha deciso di fare una grande scommessa, con l’azienda di servizi pubblici Adani New Industries che ha annunciato che investirà più di 50 miliardi di dollari nello sviluppo di energia pulita nei prossimi 10 anni.