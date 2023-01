Gattuso lascia la panchina del Valencia: «Scelta di comune accordo»

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia. La squadra spagnola e l’allenatore italiano hanno deciso di separarsi di comune accordo. Ora la squadra è affidata all’allenatore ad interim «Voro» Gonzalez.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

La nota sul sito ufficiale del Valencia

Il club spagnolo, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, ha annunciato di essersi separato da Gennaro Gattuso. La nota recita: «Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF».

A ciò si sono aggiunti i saluti di rito e le comunicazioni per la prima squadra: «La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di ‘Voro’ González».

Gli ultimi risultati fatali per Gattuso

La separazione tra Gattuso e il Valencia era nell’aria da qualche tempo. In effetti, la squadra, che a inizio campionato voleva lottare per una qualificazione alle coppe europee, si trova a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione. Nelle ultime partite poi, il club ha avuto un trend negativo. Tre sconfitte e un pareggio il bilancio, uno spogliatoio deluso e una squadra immobile sul mercato. Difatti, se Elche, Getafe, Valladolid e Cadice avevano deciso di rinforzare la rosa in questa sessione di mercato, il Valencia per ora non ha operato trasferimenti particolari.

Il rischio retrocessione, arrivati ormai a metà stagione, si sta trasformando in un pericolo vero e proprio per la squadra valenciana che ha deciso di rescindere consensualmente il contratto con Gennaro Gattuso. Ora per l’allenatore italiano può iniziare una nuova avventura, mentre il Valencia al prossimo turno di campionato dovrà affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.