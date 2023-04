Il Gattopardo su Netflix: cast, quando esce e trama della serie

Sono iniziate ieri le riprese della nuova serie Il Gattopardo tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un rifacimento della storia del principe Fabrizio, in chiave moderna, a 60 anni dal celebre film di Luchino Visconti.

Il Gattopardo: cast e quando esce la serie Netflix

La serie tv è prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures.Tra gli interpreti principali della serie figurano Benedetta Porcaroli, Kim Rossi Stuart, Saul Nanni e Deva Cassel. Kim Rossi Stuart interpreterà Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli sarà Concetta, Saul Nanni sarà Tancredi mentre la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci interpreterà Angelica.

Diversi i registi presenti che si alterneranno alla regia dei vari episodi, tra cui Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti. Il creatore e scrittore della serie è Richard Warlow, che si occuperà anche della produzione esecutiva insieme a Benji Walters. Le riprese del progetto si svolgeranno tra le città di Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

La serie tv sarà suddivisa in 6 episodi, probabilmente della durata di 50 minuti. Le riprese sono iniziate il 27 aprile e non si ancora quando termineranno (presumibilmente tra circa 4 mesi), per cui è difficile dare una data di uscita della nuova serie tv targata Netflix.

Il Gattopardo: la trama

Il Gattopardo racconta la storia di una famiglia aristocratica alle prese con i cambiamenti sociopolitici in atto nella Sicilia dell’800 quando sbarcano nel territorio i garibaldini, precisamente a Marsala.

Don Fabrizio Gerbèra, principe di Salina detto il Gattopardo, assiste assente agli eventi, consapevole che il mondo cui appartiene sta morendo. L’uomo incoraggia l’amato nipote, Tancredi Falconeri, esuberante ed eroico ufficiale dell’esercito garibaldino, a sposare la bellissima e vitale Angelica, figlia di Calogero Sedara, contadino e sindaco di Dannafugata dove i Salina hanno un palazzo.

La dote di Angelica favorirà Tancredi nella sua scalata politica. Don Fabrizio, invece, rifiuta la nomina a senatore del regno e propone al suo posto Sedara.