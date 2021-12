Keith, il gatto cleptomane

Polvere bianca e mutandine di pizzo. Il bottino del gatto neozelandese con la reputazione di ladro questa volta ha sorpreso persino i suoi proprietari, che con comprensibile imbarazzo hanno raccontato la vicenda. La passione per i furti di biancheria intima dell’animale sarebbe scoppiata tre anni fa, quando ha cominciato a sottrarre reggiseni dagli stendini delle vicine. Ma non ci sono solo improbabili capi d’abbigliamento nel miro del felino, che in più di un’occasione a portato a casa anche anguille vive. Nel tempo tuttavia l’animale pare essersi specializzato in colpi sempre più arditi, così spiegano Ginny e David Rumbold, proprietari del gatto, si è arrivati a ricevere un bong e una busta contenente polvere bianca non meglio precisata. Non è tutto perché sul retro del cortile sono comparse anche un paio di mutandine di pizzo.

La reazione dei proprietari ai furti del gatto

«Gli ho suggerito che diamanti e contanti sarebbero ci avrebbero fatto più comodo, ma finora non mi ha prestato troppo ascolto», ha scherzato Ginny Rumbold in un intervista al sito Stuff, primo a raccontare delle tendenze criminali di Keith, questo il nome del gatto. Ma anche dei rimedi cercati dai padroni, che hanno messo davanti alla loro abitazione una scatola con la refurtiva, affinché i legittimi proprietari la possano recuperare. In realtà, lo sforzo si è rivelato vano, in quanto l’animale ha l’abitudine di rubare sempre gli stessi articoli e quindi di pescare dalla cesta. Tra gli articoli preferiti di Keith, gli stivali con la punta d’acciaio di un commerciante locale, dal peso di oltre due chili e mezzo.

Sebbene Ginny Rumbold, riporta Il Guardian, si dica più divertita che infastidita dalla cleptomania, gli ultimi furti hanno suscitato l’attenzione delle autorità locali: «Sequestreremo il bong e cercheremo di capire dove l’ha trovato», ha detto un portavoce della polizia.