Gatto si arrampica sull’Imam durante la preghiera del Ramadan: il video diventa virale

Un gatto è balzato addosso ad un imam durante la preghiera per il Ramadan, che non ha interrotto il momento di celebrazione.

Cat jumped on imam during Tarawih, and he handled it perfectly. 😂 pic.twitter.com/ZUZUcJilPi — • (@Alhamdhulillaah) April 5, 2023

Il video del gatto che si è arrampicato sull’Imam durante la preghiera del Ramadan

Subito virale il video che vede protagonista un gatto che sale in braccio ad un imam durante una preghiera per il periodo del Ramadan. Il felino, presente all’interno della moschea, non bada al fatto che il lettore di testi sacri stesse celebrando una funzione. Subito gli utenti dei social non hanno potuto fare a meno di condividere le immagini del gatto che durante la preghiera per il Ramadan sale sul funzionario religioso inerme del momento e della celebrazione. Dopo essere salito sulla spalla dell’Imam, con quest’ultimo che non ha interrotto per un attimo la preghiera, il micio è sceso e ha continuato a girovagare per la moschea.

The beautiful game! While those in power want to divide, most of THE PEOPLE are caring & compassionate to one another. #RamadanKareem Luca Ranieri faked injury to give his teammate Sofyan Amrabat a chance to break his fast during Inter-Fiorentina match pic.twitter.com/usZ0SABOj3 https://t.co/7h5sjVtVL2 — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) April 2, 2023

Un altro video virale dopo quello di Amrabat in Inter-Fiorentina

«Niente cibo e acqua dall’alba al tramonto» queste sono le regole fondamentali del Ramadan, mese sacro del digiuno come previsto dai cinque pilastri dell’Islam. Una pratica che non concede sconti nemmeno agli atleti professionisti, infatti il secondo video diventato virale in questo periodo vede come protagonista Sofyan Amrabat, centrocampista di provenienza marocchina e musulmano che, durante la partita di Serie A Inter-Fiorentina, ha approfittato di una piccola pausa nel gioco per nutrirsi con una banana e un poco d’acqua procurati dalla panchina. Il giocatore ha potuto mangiare perché era già avvenuto il tramonto infatti l’orologio segnava le 19:51 e il sole era ormai tramontato a Milano. Il video mostra che l’arbitro fischia, il gioco si interrompe per qualche secondo, e Sofyan Amrabat si avvicina alla panchina della squadra viola, con il volto riempito di sudore. Qualcuno gli avvicina una bottiglietta d’acqua e una banana, che il centrocampista marocchino mangia in pochi istanti, in attesa poi della cena di squadra della serata con cui festeggiare la vittoria a San Siro.